Súper Slovenska na ME vo futbale má vážne problémy s koronou: Ďalší hráč mal pozitívny test!

V španielskej futbalovej reprezentácii sa krátko pred štartom EURO 2020 vyskytol ďalší prípad nákazy koronavírusom. Po kapitánovi Sergiovi Busquetsovi mal pozitívny test aj obranca Diego Llorente.

Ako uviedla Španielska futbalová federácia (RFEF), dvadsaťsedemročný stopér mal pozitívny výsledok po utorkových PCR testoch v národnom tíme a okamžite zamieril do karantény. Španieli budú 23. júna v Seville záverečným súperom Slovákov v E-skupine.

Prípravy španielskeho tímu na ME sa opäť komplikujú. Už v nedeľu pozitívne testovali skúseného stredopoliara Busquetsa, čo malo za následok, že celý káder "La Furie Roja" sa izoloval a v utorkovom prípravnom zápase proti Litve (4:0) nastúpil namiesto A-tímu výber zložený prevažne z hráčov národného tímu do 21 rokov pod vedením mládežníckeho kouča Luisa de la Fuenteho.

Mužstvo odvtedy pravidelne podstupuje testy na koronavírus a tie v utorok odhalili ďalší pozitívny prípad. Na základe hygienických predpisov musel obranca Leedsu Llorente opustiť základňu v Las Rozas v sanitke a riadiť sa zdravotným protokolom. Štart oboch pozitívne testovaných hráčov na európskom šampionáte je ohrozený, informovala agentúra dpa.

Zvyšok tímu mal v utorok negatívne testy a mohol pokračovať v individuálnom tréningu. Hráči i tréneri sa však musia riadiť prísnymi hygienickými protokolmi. Španieli odštartujú svoje účinkovanie v E-skupine ME už v pondelok 14. júna súbojom proti Švédom (21.00 SELČ, Sevilla).

Tréner Luis Enrique pre istotu vytvoril "záložný tím", do ktorého povolal brankára Kepu Arrizabalagu, Rodriga Morena, Pabla Fornalsa, Carlosa Solera, Raula Albiola a Braisa Mendeza. Všetci trénujú mimo doteraz nominovaných hráčov a do šampionátu by mohli zasiahnuť v prípade, že by sa v španielskom tíme objavili ďalšie pozitívne prípady. Enrique môže urobiť zmeny v kádri do soboty.

Španielsky minister školstva, kultúry a športu Manuel Rodriguez Uribes už predtým potvrdil, že všetci členovia španielskej výpravy na EURO 2020 dostanú v stredu vakcínu proti koronavírusu. Podľa španielskych médií žiadala futbalová federácia už v apríli o prednostné očkovanie hráčov zo širšej nominácie na ME, no od úradov nedostala žiadnu odpoveď.