Čierny scenár pre Španielsko: Kontumácia v prvom zápase na EURO!

Španielsku futbalovú reprezentáciu po pozitívnom teste na koronavírus kapitána Sergia Busquetsa (32) doplnilo päť hráčov. Zvyšok tímu mal v pondelok výsledky ďalšieho kola testovania negatívne a s výnimkou barcelonského záložníka Busquetsa, ktorý je v izolácii, pokračuje v príprave na EURO.

Španieli začnú turnaj v pondelok zápasom so Švédmi. Otázkou je, v akom zdravotnom stave tím bude v súvislosti s covidom. Podľa španielskych médií by mohol nastať aj najčiernejší možný scenár, ktorý hovorí o tom, že by Španielsko prehralo zápas kontumačne. Reprezentácia do zálohy povolala päticu Rodrigo Moreno (z Leedsu), Pablo Fornals (West Ham), Carlos Soler (Valencia), Brais Méndez (Celta Vigo) a Raúl Albiol (Villarreal).

"Budú sa pripravovať v paralelnej bubline. Je to opatrenie proti možným dôsledkom, ktoré by mohli vyplynúť z pozitívneho testu Sergia Busquetsa," uviedol zväz vo vyhlásení. Kapitán výberu Luise Enriqueho v piatok odohral viac ako hodinu v prípravnom zápase s obhajcami titulu Portugalcami pri bezgólovej remíze v Madride. V izolácii je od nedele a môže v nej stráviť až desať dní. Ďalší duel Španieli odohrajú 19. júna s Poľskom a skupinu E v Seville uzavrú o štyri dni neskôr proti Slovensku. Španielske médiá potom, čo bol Busquets pozitívne testovaný, načrtli aj najčiernejší možný scenár. Podľa neho by hrozila tímu v prvom zápase so Švédmi dokonca kontumačná prehra 0:3. Podľa denníka As pre zmenu hrozí karanténa tiež Portugalcom, ktorí v piatok v príprave remizovali so Španielskom 0:0. UEFA ani vedenie portugalskej reprezentácie v pondelok túto informáciu nepotvrdili. V stredu by mal Ronaldo a spol. odohrať generálku na EURO s Izraelom.