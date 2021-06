Tréner Tarkovič rieši prvé komplikácie pred EURO: Prečo proti Rakúsku nenastúpi Hamšík?

Slovenskí futbalisti odohrajú nedeľnú generálku pred EURO 2020 v Rakúsku (17.30) proti domácemu výberu bez kapitána Mareka Hamšíka (34).

Stredopoliar švédskeho IFK Göteborg už síce trénoval s mužstvom, no stav jeho zraneného lýtka ešte nie je taký dobrý, aby riskoval možné zhoršenie. Reprezentačný tréner Štefan Tarkovič na sobotnej predzápasovej tlačovej konferencii potvrdil, že okrem Hamšíka sú všetci hráči v poriadku a pripravení dosiahnuť v súboji vo Viedni dobrý výsledok.

"Zdravotný stav všetkých hráčov okrem Mareka Hamšíka je dobrý a všetci sú pripravení zasiahnuť do zápasu. Marekov stav nie je stopercentný, s hráčom a lekárskym tímom sme sa dohodli, že nebudeme riskovať a do zajtrajšieho zápasu nezasiahne. Už trénoval s mužstvom, ale nebude k dispozícii," vysvetlil hlavný kouč absenciu 33-ročného špílmachra.

Od duelu s Rakúskom šéf slovenskej lavičky očakáva kvalitnú previerku pred finálovým turnajom ME: "Mali sme analýzu hry Rakúska a som rád, že sa nám podarilo na generálku zohnať súpera tak, aby sme hrali proti účastníkovi finálového turnaja. Gro hráčov Rakúska hráva pravidelne v nemeckej Bundeslige, mužstvo majú vekovo vyvážené. V budovaní kádra sú možno ďalej ako my, je to mix hráčov s dobrou výkonnosťou. Pre nás je to dobrá konfrontácia a ukážu sa aj veci, na ktorých musíme zapracovať do začiatku turnaja."

Realizačný tím má v pláne poslať do hry základnú zostavu, ktorá by sa už mohla približovať tej "šampionátovej". Dôležité totiž bude aj snaha o dosiahnutie dobrého výsledku, aby sa tím víťazne naladil na ME: "Zápas s Bulharskom (1:1) bol špecifický, mal nám ešte dať dostatok informácií pred záverečnou nomináciou.

Toto je generálka na záverečný turnaj, tomu prispôsobíme aj zostavu. Výsledok v medzištátnom zápase nikdy nie je irelevantný, nastupujete s tým, že chcete uspieť a byť víťazom na ihrisku. Jednoznačne chceme zápas vyhrať," ozrejmil nedeľné ambície tímu 48-ročný lodivod SR.

Za hráčsku kabínu dostal pred médiami priestor stredopoliar Parmy Juraj Kucka. Ten patril do kvarteta hráčov, ktorí mali v tréningovom kempe vo Windischgarstene zdravotné problémy. Tridsaťštyriročný líder tímu poskytol dobrú správu - jeho zdravotný stav mu umožní nastúpiť.

"Lepší sa to, trénoval som s mužstvom bez komplikácií, verím, že to vydrží. Atmosféra v kempe bola super, nálada v tíme je teraz tiež super," vyjadril sa Kucka, ktorý odmietol, že by hráčov mohol brzdiť strach zo zranenia na poslednú chvíľu, ako sa to napríklad stalo Davidovi Strelcovi proti Bulharom: "Netreba myslieť na to, že sa niečo môže stať. Treba ísť do zápasu naplno."

Od súboja s Rakúskom očakáva bývalý hráč Sparty Praha, Janova, AC Miláno či Trabzonsporu kvalitný test výkonnosti: "Rakúšania majú veľmi kvalitný tím, veľmi dobre nás pred EURO preveria. Bude to skúška, ktorá nám ukáže veci, ktoré môžeme zlepšiť. Myslím si, že to bude pekný zápas."