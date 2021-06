Bývalý reprezentačný útočník Stanislav Šesták vyzýva fanúšikov: Nekameňujte Lobotku!

Takto pred piatimi rokmi sa pripravoval so slovenskou reprezentáciou na európsky šampionát vo Francúzsku. Vedel, že je to jeho posledná vrcholná akcia.

Osemfinálový súboj proti Nemecku bol pre Stanislava Šestáka (38) rozlúčkou s 12-ročnou kariérou v národnom tíme, počas ktorej hral aj na majstrovstvách sveta v Juhoafrickej republike.

Z minulosti dobre pozná ten pocit šteklenia v žalúdku pred oznámením konečnej nominácie. „Na ME do Francúzska som nešiel s tým, že odohrám všetky tri zápasy v skupine. Vedel som, aká je moja pozícia v tíme i to, že veľa príležitostí asi nedostanem. Napriek tomu bola atmosféra vynikajúca a všetci sme si to užili,“ zaspomínal Stano pre Nový Čas.

Po terajšej nominácii trénera Štefana Tarkoviča sa fanúšikovia obuli najmä do Stanislava Lobotku, ktorý počas uplynulej sezóny neodohral v Neapole ani jediný celý zápas. „Pred rokom a pol ho vynášali do nebies a teraz ho chcú zadupať pod zem. On sám dobre vie, že má o pár kíl viac, ako by sa žiadalo. Nechcem sa ho zastávať, no prečo ho hneď haniť, že tam nemá čo robiť? Veď ani Weiss či Mak toho v kluboch veľa neodohrali.“

Podľa Šestáka je v kádri na EURO momentálne 26 najlepších slovenských futbalistov. Medzi nich radí aj Lobotku. „Určite si nemyslím, že nepatrí do reprezentácie. Stano mal aj dobré zápasy. Možno potrebuje len impulz, šancu, dôveru a znova sa chytí. Čo keď prekvapí a bude naším najlepším hráčom? Potom budú ľudia tiež hovoriť, že tam nemal čo robiť? Nevieme, aké má s ním tréner plány. Nikoho netreba vopred kameňovať a zatracovať,“ zdôraznil bývalý 66-násobný reprezentant.

Hráčsku kariéru ešte oficiálne neukončil. Z rodnej Demjaty si odskočil na krátke hosťovanie do susedných Raslavíc, aby im pomohol k postupu zo IV. ligy. Nedopadlo to slávne. Šesták si na tréningu roztrhol stehenný priťahovač a na dva mesiace je mimo.