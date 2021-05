Ružomberok už má za Haspru náhradu: Návrat do MFK po roku

Peter Struhár (37) bude trénovať futbalistov MFK Ružomberok. Fortunaligový klub podpísal s nástupcom Jána Haspru kontrakt na jednu sezónu. Jeho asistentom bude doterajší športový riaditeľ ružomberskej mládeže Peter Tomko.

Struhár sa do MFK vrátil po roku, v sezóne 2019/2020 bol asistentom Ladislava Pecka pri druholigovomm "béčku" a predtým v ružomberskom klube pôsobil pri starších žiakoch.

"Všetko sa to udialo veľmi rýchlo, oslovil ma manažér ružomberského klubu Milan Bezák. Nezakrývam, je to pre mňa veľký skok, no budem sa snažiť urobiť všetko pre to, aby som s mojím tímom bol úspešný. Takto sa pripájam k ďalším mladým trénerom v našej najvyššej súťaži, mimochodom k mojim spolužiakom Pavlovi Staňovi a Michalovi Gašparíkovi, ktorí si robíme UEFA PRO licenciu. Je to nová výzva, na ktorú sa veľmi teším," uviedol 37-ročný Struhár.

Liptáci otvoria prípravu 14. júna. Na nového kouča už dovtedy čaká kus práce: "Musíme si prejsť všetkých hráčov, ktorí naďalej majú platné kontrakty, no i tých, ktorým sa zmluvy končia, alebo boli na hosťovaní. O všetkých potrebujem zozbierať čo najviac informácií. Samozrejme, treba zostaviť aj náš program na najbližšie obdobie."