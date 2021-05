Fantastický príbeh brankára Chelsea: Z úradu práce na pohárový vrchol

Rok bol nezamestnaný. Evidovali ho na úrade práce. Plánoval s futbalom skončiť. Dnes je víťazom futbalovej Ligy majstrov. Senegalčan Edouard Mendy (29) z londýnskej Chelsea je prvým africkým brankárom, ktorému sa podarilo vyhrať túto súťaž.

Pred ním to dokázal legendárny zimbabwiansky brankár Bruce Grobbelaar (63) z FC Liverpool v roku 1984, no to bolo v Pohári európskych majstrov, predchodcovi Ligy majstrov. Mendyho príbeh pripomína rozprávku so šťastným koncom. Pár dní pred finále ešte nevedel, či v Porte nastúpi. Pomliaždené rebrá z ligového súboja proti Aston Ville ho limitovali v pohybe.

Do Chelsea ho dotiahol Petr Čech, klubová i brankárska legenda. Londýnsky klub vlani vysolil za Mendyho 25 miliónov eur. Afričan sa za to odvďačil deviatimi čistými kontami v Lige majstrov. Nečudo, že víťazstvo pokropil slzami.