Chelsea je pre City kamienok v topánke: História je prepísaná, Ligu majstrov aj do tretice ovládol nemecký tréner

Mala to byť sezóna, ktorá potvrdí dominantné postavenie futbalistov Manchester City nielen v Anglicku, ale aj celej Európe.

Premier League vyhrali zverenci Pepa Guardiolu s 12-bodovým náskokom pred mestským rivalom United a k tomu si pribalili aj triumf v Carabao Cupe, čiže Anglickom ligovom pohári. Lenže v pohárovej Európe sa im povestný posledný krok nevydaril. Vo finále Ligy majstrov

Ešte trpkejšie je pre fanúšikov Citizens poznanie, že prehra s Chelsea nie je náhoda. Rovnakému súperovi podľahli za posledný mesiac a pol po tretí raz. Najprv v semifinále FA Cupu (0:1), neskôr v Premier League (0:1) a do tretice aj v najprestížnejšom a najviac sledovanom finále Ligy majstrov (0:1). Pritom v sledovanom období od 14. apríla v ďalších deviatich zápasoch už prehrali iba raz.

"Bolo to mimoriadne náročné, ale náš súper vedel, že ak ich niekto v poslednom čase trápi, tak sme to práve my. Chelsea je kamienok v topánke Manchestru City. Vo finále začali možno sebavedomejšie ako my, ale postupne sme sa do toho dostali. A keď sme mali možnosť dostať do vedenia, využili sme ju. Zvyšok zápasu bol o hlavách hráčov. Túto defenzívnu bitku zvládli výborne," pochválil Thomas Tuchel svoje mužstvo.

"Snažil som sa trafiť čo najlepšiu jedenástku, snažil som sa pripraviť správnu taktiku, len aby sme zvíťazili. Už v prvom polčase sme však mali problém s pohybom hráčov medzi líniami. Hrať proti obrane Chelsea nikdy nie je jednoduché," kontroval Pep Guardiola. "Najmä v druhom polčase sme si zaslúžili skórovať, ale súper nechal na ihrisku všetko. Gratulujem mu k výnimočnej sezóne. My sa možno ešte do finále vrátime," dodal charizmatický španielsky kouč Citizens.

Anglické médiá si všimli aj paralelu s výmenou trénerov v tíme "The Blues", ktorá po deviatich rokoch opäť priniesla titul v Lige majstrov. Keď v roku 2012 v rozbehnutej sezóne Roberto di Matteo vystriedal Andreho Villasa-Boasa, bol z toho prvý titul pre londýnsky tím v LM. V januári 2021 sa zasa udiala rošáda Thomas Tuchel za Franka Lamparda a prinieslo to rovnaký efekt. "Hral som už predtým dva finálové zápasy ako hráč Chelsea a oba som prehral. Do tretice som veľmi chcel vyhrať. A splnilo sa mi všetko, o čom som sníval. V tomto momente sme najlepšie mužstvo na svete a nik nám to už nevezme," skonštatoval anglický stredopoliar Mason Mount, ktorý prihral Kaiovi Havertzovi na jediný a víťazný gól vo finále.

Okrem známeho faktu, že Tuchel sa po vlaňajšej finálovej účasti s tímom Paríž Saint-Germain po roku dočkal triumfu v LM, si nemecké médiá všimli, že tretí rok za sebou vyhral Ligu majstrov nemecký tréner, ale zakaždým iný s iným tímom. V roku 2019 to bol Jürgen Klopp s FC Liverpool, pred rokom Hansi Flick s Bayernom Mníchov a teraz Thomas Tuchel s FC Chelsea. "Niečo také si história Ligy majstrov nepamätá," podotkol web športového periodika Kicker.

Na margo Tuchela a jeho hráčov portál BBC vo svojom komentári k finále uviedol: "Tuchel sa vyvaroval chýb spred roka a po druhý raz ich už vo finále proti silnému protivníkovi neurobil. Toto mužstvo má hrdinov všade, aj keď sa môže zdať, že najväčším je N'Golo Kanté, ktorý kompletne ovláda stred poľa a mení rytmus podľa potreby. Na pravej strane Reece James vymazal Raheema Sterlinga do takej miery, že predčasné striedanie anglického útočníka Citizens ani nebolo prekvapením. Chelsea však konečne odistila aj svoju dosiaľ nie veľmi nebezpečnú zbraň Kaia Havertza, ktorý sa po rekordnom prestupe nemeckého hráča len pomaly rozbiehal na Stamford Bridge. Okrem toho, že je elegantný, je už aj nebezpečný."