Chelsea vyhrala finále v Lige majstrov: Futbalistom Man City ostali iba oči pre plač!

Futbalisti Chelsea Londýn získali svoju druhú trofej v Lige majstrov. V sobotnom finále ročníka 2020/2021 v Porte zdolali Manchester City 1:0 po góle Kaia Havertza zo 43. minúty.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

"The Blues" na tróne pre európskeho klubového šampióna nahradili Bayern Mníchov. Finále LM bolo po dvoch rokoch opäť čisto anglickou záležitosťou. Pre City to bola premiéra vo finále najcennejšej klubovej súťaže, Londýnčania sa pri doterajších troch účastiach tešili z triumfu aj v roku 2012.

Nemecký kormidelník Chelsea Thomas Tuchel je prvým trénerom v histórii, ktorý sa vo finále LM predstavil dvakrát za sebou s dvoma rôznymi tímami. Na Stamford Bridge prišiel v januári tohto roka, vlani jeho Paríž St. Germain nestačil v boji o trofej v Lisabone na Bayern Mníchov (0:1). Tuchel sa po Jürgenovi Kloppovi (FC Liverpool) a Hansim Flickovi (Bayern) stal tretím nemeckým trénerom za sebou, ktorý zdvihol nad hlavu "ušatú" trofej.



Finále Ligy majstrov UEFA 2020/2021, Estadio do Dragao, Porto:

Manchester City - FC Chelsea 0:1 (0:1)

Gól: 43. Havertz, ŽK: Gündogan, Jesus - Rüdiger. Rozhodovali: Lahoz - Devis, del Palomar (všetci Šp.), 16.500 divákov.

Manchester City: Ederson - Walker, Ruben Dias, Stones, Zinčenko - Gündogan, De Bruyne (60. Jesus), Bernardo Silva (64. Fernandinho) - Mahrez, Foden, Sterling (77. Agüero)

FC Chelsea: Mendy - James, Thiago Silva (39. Christensen), Rüdiger - Azpilicueta, Kante, Jorginho, Chilwell - Mount (80. Kovačič) - Werner (66. Pulisic), Havertz

Aktéri nasadili od úvodných sekúnd vysoké tempo, anglický majster z Manchestru to chvíľu skúsil s vysokým pressingom, ale Chelsea bola dobre organizovaná. Do prvého náznaku šance sa dostal po dlhej lopte za obranu Sterling, James bol ale pozorný a loptu upratal do bezpečia. Potom mal dve šance Werner, pri prvej loptu netrafil, resp. v 14. minúte zvnútra šestnástky po prihrávke od Mounta vystrelil slabo a brankár Ederson jeho pokus zlikvidoval. V 27. minúte mohol dostať City do vedenia Phil Foden, Antonio Rüdiger ho však na poslednú chvíľku zblokoval.

Hra sa prelievala zo strany na stranu, Londýnčania umne čakali a nedávali súperovi veľa priestoru. Kapitána City de Bruyneho šikovne vypájali z hry a čakali na svoju príležitosť. V 39. minúte prišli o skúseného stopéra Thiaga Silvu, ktorý si zranil slabiny a musel ho vymeniť Christensen. Chelsea to však v ďalšom priebehu polčasu nepoznačilo a v 43. minúte gólovo udrela. Po jednoduchej a rýchlej akcii, keď lopta putovala od brankára Mendyho na ľavú stranu sa po výbornej prienikovej prihrávke dostal do brejku Havertz. S trochou šťastia prešiel cez vybiehajúceho Edersona a následne už nemal problém poslať loptu do opustenej brány.

Do druhého polčasu nastúpili mužstvá bez ďalších zmien. Defenzíva Chelsea pracovala spoľahlivo a hráči City sa nevedeli dostať do šancí. Po hodine hry prišli "Citizens" o zraneného De Bruyneho, ktorého musel nahradiť Jesus. Hneď po výmene VAR rozhodol, že sa nebude kopať penalty v prospech Manchestru potom, ako po strele Sterlinga trafila obrancu Chelsea Jamesa lopta do ruky v šestnástke.

City obliehali šestnástku súpera, nevedeli sa ale dostať do pozície na strelu. V 69. minúte ale musel na poslednú chvíľku zahasiť nebezpečenstvo kapitán Chelsea Azpilicueta pred číhajúcim Gündoganom. O osude finále mohol v 73. minúte definitívne rozhodnúť striedajúci Pulisic, ktorého do šance poslal Havertz, ale reprezentant USA to predsa len mal na dlhšiu nohu a krížnou strelou prehodil brankára i bránu.

Tím španielskeho trénera Pepa Guardiolu v závere vrhol všetko do útoku, no cez oduševnene bojujúcich hráčov Chelsea sa nepresadil ani v sedemminútovom nadstavenom čase. A nič na tom nezmenila ani strela Mahreza v posledných sekundách, ktorá len tesne minula bránu "modrých".