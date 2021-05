Zlé správy pred ME vo futbale: Ako sú na tom zdravotne opory reprezentácie?

Lekár slovenskej reprezentácie Ján Baťalík zhodnotil zdravotný stav aktuálneho kádra futbalovej reprezentácie SR v príprave na ME počas kempu v Rakúsku

Slovenská futbalová reprezentácia sa od pondelka pripravuje v rakúskom Windischgarstene na júnové majstrovstvá Európy. Od štvrtka už má hlavný tréner Štefan Tarkovič k dispozícii takmer kompletný tím, Ondrej Duda k výberu pricestuje až po ukončení klubových povinností s Kolínom nad Rýnom.

V piatok predpoludním spoločný tréning absolvovali takmer všetci hráči, výnimku tvorili futbalisti so zdravotnými problémami. Na oficiálnom webe Slovenského futbalového zväzu (SFZ) ich stav zhodnotil tímový lekár Ján Baťalík.

Medzi hráčmi, ktorí sa zatiaľ pripravujú individuálne, je aj kapitán mužstva Marek Hamšík. "Marek prišiel s magnetickou rezonanciou a vo štvrtok sme si pozreli nálezy. Na ľavom lýtkovom svale má natiahnutie svalovej fascie. Je to na povrchovom svale, takže predpokladáme, že sa to bude zo dňa na deň zlepšovať. Počítame, že po troch či štyroch dňoch by sa mohol pripojiť k mužstvu.

Zatiaľ trénuje individuálne, posilňujeme iné partie - ťažiskové svaly. Vstupujeme do miesta bolesti a možno už v piatok popoludní skúsime, aké sú rozsahy a pri čo vzniká bolesť," komentoval doktor Baťalík.

Úplne fit nie sú ani ďalší futbalisti. "Juraj Kucka má problémy, ktoré sme riešili aj doma na Slovensku, mal bolesti v oblasti triesla, no už sa to upravilo. Trénuje individuálne a je zaťažený klasickými činnosťami vo futbale. Pracovali sme aj s Ivanom Schranzom, tam tiež šlo o starší úraz. Bolestivý problém sme zvládli a on už pôjde do záťaže," pokračoval Ján Baťalík.

Vyjadril sa aj k Martinovi Koscelníkovi. "Má problém s kolenom, ide o úrazovú vec. Pri prihrávke pri kontakte spravil extra rotáciu v členku a prenieslo sa to do oblasti vnútorného kolena. On je fyzicky veľmi silný a keďže je to úraz, postupujeme ako pri úraze a očakávame, že v priebehu dvoch či troch dní to zvládne," prezradil.

Počas nasledujúceho týždňa absolvuje slovenský tím aj dve prípravné stretnutia - v utorok 1.6. nastúpi v Riede proti Bulharom a o päť dní neskôr vo Viedni proti domácim Rakúšanom.