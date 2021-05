Tarkovičovi už nič nebráni: Argentínčan v slovenskej reprezentácii?

Futbalový obranca Vernon de Marco (28) zo Slovana Bratislava je od piatka oficiálne občan Slovenskej republiky. Argentínsky rodák žije na Slovensku s menšou prestávkou od roku 2012 a o slovenské občianstvo požiadal už dávnejšie.

Vernon de Marco sa narodil v Argentíne, od svojich jedenástich rokov ale žil na španielskej Malorke a je taktiež držiteľ španielskeho občianstva. Plynule hovorí šiestimi jazykmi – španielsky, slovensky, anglicky, nemecky, poľsky aj po portugalsky, informoval jeho zamestnávateľ Slovan Bratislava.

Belasý dres si prvýkrát obliekol v sezóne 2016/17, nasledujúce dva roky strávil na hosťovaní v Poľsku, v lete 2019 sa vrátil do Bratislavy. Klubu pomohol k postupu do skupinovej fázy Európskej ligy a k dvom slovenským double. V sezóne 2020/21 ho vyhlásili za najlepšieho ľavého obrancu Fortuna ligy.

"Som hrdý a šťastný. Na Slovensku žijem dlho, cítim sa tu veľmi dobre, našiel som si mnohých priateľov a v Bratislave sa cítim ako doma. Rovnako viem dobre po slovensky. Zisk slovenského občianstva vnímam s veľkým rešpektom voči tejto krajine. Beriem to aj ako zadosťučinenie za všetky roky, ktoré som strávil na Slovensku, keď som sa snažil na sebe tvrdo pracovať. V tejto chvíli pociťujem predovšetkým hrdosť," povedal Vernon de Marco, ktorý dal v sezóne 2020/21 vo všetkých súťažiach sedem gólov.

So slovenským občianstvom môže ašpirovať aj na miesto v národnom tíme: "Reprezentovať Slovensko je sen. Je to nielen môj sen, ale aj moja rodina a priatelia by boli veľmi radi, ak by ma videli hrať za Slovensko. Bol som dlhé roky mimo domova, tvrdo som makal. Pre každého futbalistu by reprezentácia mala byť snom. Čo má prísť, to príde, no bol by som veľmi šťastný. Na druhej strane, nežiadal som o občianstvo len preto, aby som mohol reprezentovať. Túžil som po ňom najmä preto, že k Slovensku som si vytvoril vzťah a som tu šťastný."