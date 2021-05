Slovenský reprezentant Martin Koscelník je vášnivý rybár: Chytí sa na udicu Sparty?

Slovenský futbalista Martin Koscelník (26) už dlhšie podáva v drese Liberca výborné výkony, čím si opakovane vyslúžil pozvánky do národného tímu. Univerzálny hráč, ktorý dokáže zahrať rovnako dobre na poste obrancu ako aj stredopoliara, upútal viacero európskych tímov, ktoré ho majú, rybárskym slangom povedané, na svojej udičke.

Spomína sa najmä pražská Sparta! Práve rybárčenie je po futbale najväčším Martinovým hobby, ku ktorému ho ako malého chlapca priviedol jeho otec.

„Sezóna je dlhá a náročná. A ja počas nej najlepšie zrelaxujem pri vode. Najčastejšie chodím do okolia Liberca, kde sú pekné rybníky. Ale zájdem si aj k Prahe s mojím spoluhráčom Matějom Chalušom, ktorý tam býva,“ povedal na úvod Martin.

Jeho doteraz najväčším úlovkom je 169 centimetrov dlhý a 22 kilogramov vážiaci sumec. A nie je vylúčené, že Vltava a Labe sa od leta stanú jeho najobľúbenejšími riekami. Záujem o šikovného univerzála totiž prejavilo viacero klubov z Európy, ale najviac sa spomína Sparta.

„Niečo som zaregistroval v médiách, ale momentálne si tým nechcem zaťažovať hlavu. Aj keď obliecť dres Sparty by bola pre mňa veľká česť. Svojim manažérom z agentúry Sports Entertaiment Group som však povedal, aby mi zatiaľ o prípadných záujemcoch nič nehovorili. Chcem sa sústrediť na prípravu na EURO, kam by som sa chcel určite dostať. Bolo by to splnenie veľkého sna. Už teraz som však vďačný, že som mohol obliecť reprezentačný dres,“ dodal univerzálny futbalista.

Hoftych ho chváli

Koučom libereckého Slovanu je Pavel Hoftych, ktorý je na Slovensku známy zo svojho pôsobenia v Spartaku Trnava. A ten má pre Martina Koscelníka iba slová chvály: „Martin už dlhodobo podáva výborné výkony. Či už to bolo v Európskej lige, alebo v tej českej. Jeho výhodou je, že je univerzál a už dlhší čas evidujeme, že je o neho záujem z viacerých klubov,“ povedal liberecký tréner.