Kentoš nominoval na prípravné zápasy s Rakúskom a Fínskom: V tíme až šesť nováčikov

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Jaroslav Kentoš nominoval na júnové prípravné zápasy proti Rakúsku (4. júna v Ritzingu o 19.10 h) a Fínsku (8. júna o 14.00 h v Nitre) 23 hráčov.

Júnový asociačný termín bude pre SR 21 posledným prípravným pred septembrovým začiatkom kvalifikácie majstrovstiev Európy 2023 v Rumunsku a Gruzínsku.

Kouč dvadsaťjednotky urobil oproti marcovým zápasom na Antalya Cupe, ktorý jeho zverenci vyhrali, niekoľko zmien. Brankára Denisa Chudého nahradil Ivan Krajčírik. Namiesto obrancov Kristiána Miháleka, Gergelya Tummu, Matúša Malého a Vladimíra Barboru povolal Sebastiána Kóšu, Adama Oberta a Dominika Javorčeka. Do stredu poľa nominoval Tibora Slebodníka, Martina Šviderského s Filipom Lichým, v menoslove chýbajú Timotej Múdry, Peter Pokorný, Denis Potoma, Matúš Kmeť a Patrik Iľko. V útoku nefiguruje Roland Gerebenits. Všetci noví hráči, až na Krajčírika, sú v užšej nominácii Jaroslava Kentoša premiérovo.

V menoslove je 21 hráčov z dvoch najvyšších slovenských súťaží a dvaja legionári – Adam Obert z US Sampdoria a Martin Šviderský z Manchestru United. "Počas tohto zrazu a prípravných zápasov chceme dať šancu ukázať sa ďalším hráčom. V nominácii chýbajú napríklad Peter Pokorný a Ivan Mesík, s ktorými sme sa po vzájomnej dohode dohodli, že na júnový kemp nebudú v nominácii. Sledujeme každého potencionálneho hráča, ktorý môže hrať v našej kategórii. Mal som o Obertovi a Šviderskom dobré referencie od reprezentačných mládežníckych trénerov, momentálne majú dobrú výkonnosť a preto dostali šancu," citoval Kentoša oficiálny web SFZ.

Počas júna si mladí Slováci zmerajú sily v prípravných zápasoch s rovesníkmi z Rakúska a Fínska. "Kvalitní súperi, každý bude hrať iným štýlom. Tešíme sa na konfrontáciu s nimi a berieme to ako výzvu," uviedol bývalý kormidelník Podbrezovej, Banskej Bystrice či Žiliny. Ďalší zraz v septembri už bude kvalifikačný, reprezentanti počas neho odštartujú boje o majstrovstvá Európy 2023, ktoré hostia Rumunsko a Gruzínsko. Úvodnými súpermi v "slovenskej" C-skupine budú Litva a Severné Írsko.

Tréner Kentoš počas marcového a júnového asociačného termínu nominoval spolu 33 hráčov. V hlave si postupne ukladá menoslov, s ktorým by chcel v septembri odštartovať kvalifikáciu: "V prvom rade chcem povedať, že všetci hráči, ktorí môžu hrať za dvadsaťjednotku, majú otvorené dvere do reprezentácie. Musia mať však požadovanú výkonnosť, to je to najdôležitejšie kritérium. Nie na všetkých postoch máme rovnakú konkurenciu, najväčšia je v stredovej formácii. Preto v strede poľa nastala istá rotácia oproti marcovému kempu. To neznamená, že ak hráč nebol nominovaný v marci či teraz v júni, tak sa nemôže v nej nachádzať v septembri. Všetci majú dvere otvorené, kľúčom je požadovaná výkonnosť."



Nominácia SR 21 na prípravné zápasy s Rakúskom a Fínskom:

Brankári: Ivan Krajčírik (MFK Ružomberok), Richard Ludha (FK Železiarne Podbrezová), Ľubomír Belko (MŠK Žilina)

Obrancovia: Peter Kováčik (FK Železiarne Podbrezová), Samuel Suľa, Tomáš Nemčík, Dominik Javorček (všetci MŠK Žilina), Sebastián Kóša (FC Spartak Trnava), Marián Pišoja (MŠK Púchov), Adam Obert (US Sampdoria), Matúš Vojtko (MFK Zemplín Michalovce)

Stredopoliari: Martin Šviderský (Manchester United), Patrik Myslovič, Miroslav Gono, Ján Bernát, Adam Goljan, Tibor Slebodník (všetci MŠK Žilina), Sebastián Nebyla (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Filip Lichý (ŠK Slovan Bratislava), Roland Galčík (FK Železiarne Podbrezová)

Útočníci: Jakub Kadák (AS Trenčín), Matej Trusa (MFK Zemplín Michalovce), Adrián Kaprálik (MŠK Žilina).