Kto zabojuje v novej európskej súťaži? Žilina vyzve v baráži Zlaté Moravce

Futbalisti MŠK Žilina a ViOn-u Zlaté Moravce nastúpia v piatok o 19.00 h vo finále baráže o Európsku konferenčnú ligu.

Žilinčania zdolali v utorkovom semifinále ŠKF Sereď 4:2 a aj vo finále budú mať výhodu domáceho prostredia, Moravce si poradili s Trenčínom 2:0.



semifinále baráže o Európsku konferenčnú ligu:

MŠK Žilina - ŠKF Sereď 4:2 (3:0)

Góly: 9. Kurmimowski, 32. Rusnák, 38. Bernát, 88. Slobodník - 61. Bušnja, 82. Jureškin. Rozhodoval: Smolák, ŽK: Mlakar, Danko (obaja Sereď)

Žilina: Petráš – Anang (81. Suľa), Minárik (61. Kopas), Kiwior, Javorček – Bernát (81. Slobodník), Gono (61. Fazlagič), Myslovič – Kaprálik, Kurminowski, Rusnák (83. Jibril.

Sereď: Ayotunde – Kuník, Hučko, Salimi, Mlakar (86. Slaninka) – Potoma (86. Michalík), Fábry, Machuča – Bušnja, Lačný (61. Danko), Morong (75. Jureškin)

Žilinčania boli od začiatku zápasu aktívnejší a už v 9. minúte sa po peknej kombinačnej akcii ujali vedenia. keď kanonier "šošonov" Kurminowski zužitkoval center Javorčeka. Domáci to aj naďalej skúšali rýchlymi krídelnými prienikmi a centrami do šestnástky. V 21. minúte napriahol z diaľky Gono, no jeho strela mierila nad. Neujal sa ani technický pokus Mysloviča, no v 32. minúte zvýšil na 2:0 strelou z hranice šestnástky Matúš Rusnák. O päť minút neskôr zasadil Seredi ďalší úder Bernát, ku ktorému sa odrazila lopta po strele Kaprálika do žrde..Na začiatku druhého polčasu mohol po kikse sereďskej obrany skórovať Myslovič, opečiatkoval však iba brvno.

V 61. minúte po centri Machuču znížil Bušnja a hostia ožili. V 70. minúte sa po strele Moronga vyznamenal Petráš. V 82. minúte však žilinský brankár kapituloval po lobe striedajúceho Jureškina. Domáci však drámu nepripustili a v 88. minúte spečatil ich triumf nikým nekrytý Slobodník, na ktorého obrana Serede zabudla.