Tréner Šilhavý nominoval na EURO: Česi bez Kolářa, o Kúdelovi rozhodne komisia

Českí futbalisti sa musia na majstrovstvách Európy zaobísť bez Ondřeja Kolářa. Brankár Slavie Praha ašpiroval na post jednotky, ale pre zdravotné problémy sa ospravedlnil.

Hoci dochytal zvyšok sezóny českej ligy, chce si doliečiť zranenia, ktoré utrpel v odvete osemfinále Európskej ligy na ihrisku Glasgowa Rangers.

Tréner Jaroslav Šilhavý nominoval 25 hráčov, jedno miesto nechal otvorené pre Ondřeja Kúdelu. Obranca Slavie čaká na verdikt odvolacej komisie, ktorá rozhoduje o jeho desaťzápasovom dištanci za rasistickú urážku Glena Kamaru v dueli v Glasgowe. "Veríme, že jeho situácia nie je beznádejná," povedal Šilhavý podľa portálu idnes.cz.

V menoslove chýba Bořek Dočkal, stredopoliar Sparty Praha bol na jeseň 2018 kapitánom mužstva, no postupne sa vytratil zo základnej zostavy a v konkurencii Tomáša Součka, Alexa Krála či Vladimía Daridu sa na EURO nedostal. "Nomináciu sme robili na základe športovej stránky. Musíte premýšľať nad mnohými vecami, typológiou hráčov a žiaľ, vyšlo to Dočkala. Má môj veľký rešpekt, bolo to pre mňa zvlášť ťažké rozhodnutie," uviedol Šilhavý. Česko figuruje v D-skupine s Chorvátskom, Škótskom a Anglickom.



Nominácia Česka na ME 2020 (11. júna-11. júla):

Brankári: Aleš Mandous (Sigma Olomouc), Jiří Pavlenka (Werder Brémy), Tomáš Vaclík (FC Sevilla).

Obrancovia: Jan Bořil (Slavia Praha), Jakub Brabec (Viktoria Plzeň), Ondřej Čelůstka (Sparta Praha), Vladimír Coufal (West Ham United), Pavel Kadeřábek (TSG Hoffenheim), Tomáš Kalas (Bristol City), Aleš Matějů (Brescia Calcio), David Zima (Slavia Praha).

Stredopoliari: Antonín Barák (Hellas Verona), Vladimír Darida (Hertha Berlín), Tomáš Holeš (Slavia Praha), Jakub Jankto (Sampdoria Janov), Alex Král (Spartak Moskva), Lukáš Masopust (Slavia Praha), Jakub Pešek (Slovan Liberec), Tomáš Souček (West Ham United), Petr Ševčík (Slavia Praha).

Útočníci: Michael Krmenčík (PAOK Solún), Tomáš Pekhart (Legia Varšava), Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Matěj Vydra (FC Burnley), Adam Hložek (Sparta Praha).