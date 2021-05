Matúš Bero túži byť v konečnej nominácii: Čím chce presvedčiť trénerov?

Slovenský futbalový reprezentant Matúš Bero (26) je pripravený využiť druhú šancu zahrať si na kontinentálnom šampionáte.

Tréningový kemp pred ME už zažil pred piatimi rokmi, napokon z Windischgarstenu do Francúzska necestoval. Teraz je stredopoliar holandského Vitesse Arnhem odhodlaný dostať sa do záverečnej 26-člennej nominácie na EURO 2020.

Dvadsaťpäťročný hráč prišiel na reprezentačný zraz dobre naladený. S Vitesse sa mu podarilo postúpiť do kvalifikácie Európskej konferenčnej ligy, keď mužstvo skončilo v silnej Eredivisie na 4. mieste.

"Sezóna bola skvelá pre klub, aj ja osobne som sa cítil výborne. Cieľ bol dostať sa do pohárovej Európy priamo a podarilo sa, čo je skvelé. Prišiel som tak dobre naladený. Už sa sústredím len na to, aby som sa dobre ukázal v príprave a vybojoval si miesto na šampionáte," povedal bývalý hráč Trenčína a Trabzonsporu, ktorý nespomína v zlom na prípravu pred predchádzajúcimi ME:

"Spomienky sú skvelé, myslím si, že to bol vôbec môj prvý reprezentačný zraz. Pamätám si, že som kráčal vedľa Jančiho Ďuricu a trochu som sa bál, a o rok sme hrali spolu v jednom klube. Chcem ukázať to, čo je vo mne, v každom tréningu aj zápase s Bulharskom. Treba byť sám sebou. Súperi na ME sú ťažkí. Ideme s cieľom uhrať čo najlepšie výsledky a pobiť sa o postup zo skupiny. Ideme do toto skromne a pokorne. Bude to veľká motivácia."

Podľa Bera existuje jediný recept, ako presvedčiť reprezentačného trénera Štefana Tarkoviča dať mu dôveru v konečnom výbere: "Rozhodnutia sú vždy na trénerovi. My hráči to rešpektujeme. My len môžeme trénerovi ukázať, že kvalitu máme a tvrdú robotu vieme odviesť, aby sme sa do záverečnej nominácie dostali. Všetci sme na jednej lodi a musíme pracovať." Slováci sa budú na turnaj pripravovať v "rakúskej bubline", Bero sa neobáva, že by so spoluhráčmi trpel "ponorkovou chorobou":

"Najlepšie je zobrať si dobrú náladu a udržiavať ju každý deň. Potom nenastane žiadna ponorka. Nebude to jednoduché, ale už to poznáme aj z klubov, že bublina fungovala celý rok pred zápasmi aj tréningovými cyklami. Nemyslím si, že v tom bude problém."