Juraja Kucku čaká najskôr Euro a potom plány s kariérou: Slovan? Teraz mi s tým dajte všetci pokoj!

Začína sa posledný boj o fleky! Slovenská futbalová reprezentácia sa včera dopoludnia zišla v Senci, odkiaľ sa po obede presunula do Windischgarstenu. Tam sa bude v tréningovom kempe pripravovať na blížiace sa EURO.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Do Rakúska odcestovalo iba dvanásť hráčov, zvyšní sa pre klubové povinnosti pripoja až vo štvrtok. Medzi tými, ktorí nechýbali na palube autobusu, bol aj stredopoliar Juraj Kucka (34), ktorého Parma zostúpila do 2. talianskej ligy a na nálade mu to určite nepridalo...

Juraj Kucka bol jedným z tucta futbalistov, ktorí sa už včera presunuli do tréningového kempu. Počas neho odohrajú dva zápasy proti Bulharsku (1. júna v Riede) a domácemu Rakúsku (6. júna vo Viedni). Hoci mal zatiaľ ešte stále hráč talianskej Parmy nedávno zdravotné problémy, jeho stav sa postupne zlepšuje. Teraz je opäť pripravený na záťaž. Napriek tomu, že v talianskej lige podával výborné výkony a patril k oporám tímu, jeho Parma mala katastrofálnu sezónu a nevyhla sa zostupu.

„Samozrejme, že ma to mrzí. Svoje výkony hodnotiť nebudem. Na to sú iní,“ vyjadril sa Juraj Kucka. Namieste teda bola otázka, či reprezentačný stredopoliar bude hrať s Parmou druhú ligu (zmluvu má do 30. júna 2022), alebo jeho cesty povedú niekam inam.

Až po majstrovstvách

„Svoju budúcnosť budem riešiť až po majstrovstvách. Dovtedy nech mi dajú všetci pokoj,“ zareagoval Juraj razantne. Nedávno sa totiž objavili špekulácie, že by sa mohol po rokoch vrátiť na Slovensko a pôsobiť v Slovane Bratislava, ktorý vedie Vladimír Weiss. Kabíny na Tehelnom poli spoznal Kucka z pôsobenia v reprezentácii. Hráč jeho kvalít by sa belasým určite hodil. „Opakujem, všetci nech mi dajú teraz pokoj,“ zdupľoval svoje vyhlásenie, ktorým ale paradoxne šuškandy o jeho plánovanom príchode na Tehelné pole nepotvrdil, ale ani nevyvrátil.

Návrat k Weissovi?

Špekuláciám dáva reálny základ fakt, že Kucka hral pod vedením aktuálneho trénera belasých Vladimíra Weissa na MS 2010 v Juhoafrickej republike a tento turnaj patrí k najjagavejším v jeho kariére. Vďaka svojim výkonom na šampionáte sa definitívne prebojoval do sveta veľkého futbalu, v ktorom si postupne obliekol dresy Janova, AC Miláno, Trabzonsporu a naposledy aj Parmy.

Prvých dvanásť

Trénerovi Štefanovi Tarkovičovi sa v pondelok na zraze v Senci hlásili postupne Juraj Kucka, Michal Ďuriš, Tomáš Hubočan, Matúš Bero, Dušan Kuciak, Ľubomír Šatka, Vladimír Weiss, David Strelec, Tomáš Suslov, Róbert Mak a neplánovane aj Ivan Schranz, ktorého Jablonec uvoľnil do lekárskej opatery slovenskému tímu. Dvanástym do tucta je Marek Rodák, ktorý v nedeľu nastúpil v Premier League a v pondelok večer sa mal hlásiť v kempe reprezentácie.

Otáznik nad Hamšíkom

Menšie zdravotné problémy z dvanástky prítomných hlásil iba Ivan Schranz útočník Jablonca. Zlé správy však prišli zo Švédska, kde v IFK Goteborg pôsobí Marek Hamšík. „Má problémy s lýtkom, príde na Slovensko (včera - pozn. red.), tu prebehnú vyšetrenia a k nám sa pripojí vo štvrtok. Je dostatok času, aby sa dal do poriadku. V tomto smere som optimista - verím, že máme dostatok času, aby sme aj u neho vychytali všetky neduhy," vyjadril sa reprezentačný kouč Štefan Tarkovič.