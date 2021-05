Súper Slovenska prekvapil nomináciou na EURO: Tréner Španielska vynechal hviezdy Realu Madrid!

Španielsky obranca od majstrovstiev Európy 2008 nevynechal žiadny veľký turnaj a stal sa symbolom úspešného obdobia španielskeho futbalu.

Vynechanie Sergia Ramosa z nominácie znamená, že v kádri Luisa Enriqueho nemá zastúpenie ani jeden futbalista z Realu Madrid.

NOT A SINGLE Real Madrid player made Luis Enrique's list to play for Spain in the 2021 Euro. Asensio, Nacho and Ramos left out, Carvajal and Vazquez injured.