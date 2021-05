Weiss avizuje veľké upratovanie: Tieto slová sa niektorým hráčom Slovana nebudú čítať ľahko

Majstrovský titul a zisk pohára nestačí! V Slovane musí prísť k zmenám, avizuje nový tréner belasých Vladimír Weiss st.

"V kádri určite príde k zmenám. Štyria, piati či šiesti hráči určite odídu, a štyria-piati určite prídu. Do Európy musíme priniesť pripravených hráčov, ktorí okamžite zapadnú do tímu, čo nebude jednoduché. Trh je veľký, ale nájsť dobrého a finančne dostupného futbalistu nie je ľahké," povedal Weiss, cituje ho klubový web skslovan.com.

Staronový tréner sa pustil aj do disciplíny a správania niektorých z hráčov. Na posledný zápas nenastúpili Nono ani Ratao. Viac informácii klub neposkytol. Nedávno z tímu odišiel aj Maročan Moha, ktorý sa vrátil domov do Španielska. Zmluvu má však stále platnú v Slovane. "Viacerí hráči pôjdu na transfer listinu. Všetci sú pod kontraktmi. Niektorí hráči však nemôžu vydierať mňa, vedenie či majiteľa, že sa niekto urazí, keď som ho striedal cez polčas alebo hral len 30 minút. To u mňa neexistuje a v tomto klube si to nemôže nikto dovoliť. Nechcem nikoho uraziť, no keď niekto žil niekde a Slovan z neho urobil futbalistu, že sa dobre stravuje, krásne oblieka a žije v dobrom byte a jazdí na dobrom aute, tak sa musí inak správať ku klubu i ku mne. Nebudem menovať, ale 5-6 hráčov pôjde na transfer listinu, pretože majú kontrakty, ktoré si klub musí plniť," tvrdo pokračoval Weiss st.