Hanebné rozhodnutie naštvalo aj Hamšíka: Zostanú suverénnym futbalistkám Bardejova oči pre plač?

Fubtalistky Bardejova môžu prísť o svoj veľký športový sen. A to len vďaka jednému kontroverznému rozhodnutiu.

Odohrali päť zápasov, v ktorých súperky prevalcovali so skóre 24:0. Plný počet bodov bol pre bardejovské futbalistky samozrejmosťou. Zdolali aj rivalky zo Slovana Bratislava. Napriek tomu sa zdá, že si vytúženú Ligu majstrov nezahrajú. Predkolo európskej súťaže hrá iba prvý tím tabuľky.



O všetkom rozhodol Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu. Ten anuloval súťaže mládeže aj žien. A v tom čase boli hráčky Partizána Bardejov na druhom mieste, tri body za Slovanom, ktorý však odohral o dva zápasy viac.



Vedenie klubu sa oficiálnou cestou obrátilo aj na kompetentných, no zatiaľ sa na rozhodnutí nič nemení.



Očividná nespravodlivosť však nenechala chladným nášho reprezentačného kapitána Mareka Hamšíka. Hráč švédskeho IFK Göteborg zdieľal fotku nezdolaných futbalistiek na svojom profile na sociálnej sieti. Odkaz pod fotkou znel jasne: Nie je to fér.

"Podpora z každej strany! Za posledné dni cítime podporu z celého Slovenska, no aj za hranicami si všimli, ako nás chce Slovenský futbalový zväz obrať o možnú účasť v Lige majstrov," okomentoval klub Hamšíkovu podporu na svojom Facebooku.