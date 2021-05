Moravčík po vypadnutí futbalistov spod Zobora do II. ligy: Táto Nitra musí zaniknúť!

Futbalová Nitra, srdcová záležitosť rodáka spod Zobora Ľubomíra Moravčíka (55), je po štyroch sezónach opäť v druhej lige. Bývalý vynikajúci stredopoliar a reprezentant tvrdí, že zaslúžene.

Podľa neho je to odraz nejasných pomerov v klube, ktorý v poslednom období menil majiteľov i trénerov ako ponožky a bol známy platobnou nedisciplinovanosťou. Nitra nedostala licenciu pre budúci ročník a predčasne ju opustilo šesť futbalistov.



Je vypadnutie dobrou fackou a očistcom do budúcnosti?

- Nie. Dlhy sa zo dňa na deň nevymažú. Klub môže fungovať iba vtedy, keď súčasné vedenie padne a začne sa úplne od nuly. Táto Nitra musí zaniknúť. Alebo sa mýlim a terajší majitelia do klubu nasypú plno peňazí, očistia ho a privedú opäť do najvyššej súťaže. To si však nemyslím.



Staronový tréner Slovana Vladimír Weiss vyslovil ľútosť, že nepracujete v štruktúrach klubu...

- Bol som členom predstavenstva. Vzdal som sa a robil som športového riaditeľa mládeže. Prišli Ukrajinci a vysánkovali ma. Peniaze zo zväzu mi chodili, ale osem mesiacov som nedostal výplatu od klubu. Keď ma vyhodili, Ukrajinci mi všetko podľa zmluvy doplatili. O čom je potom futbal? Aby sme chodili do práce a robili zadarmo? To radšej začnime odznova, robme to amatérsky za menej peňazí, ale poctivo, a nie nepoctivo bez peňazí.

V akom prípade ste ochotný vrátiť sa do klubu?

- Ľubo Moravčík je dnes šťastný, že nie je v nitrianskom futbale, ale zároveň nešťastný, ako to s ním dopadlo. Bol by som veľmi rád, keby som v ňom bol znova, no za úplne iných okolností. S podporou mesta, kraja, sponzorov. Potom môžu prísť súkromné peniaze, ktoré rozhodnú, či budeme hrať Ligu majstrov, druhú alebo tretiu ligu.

Budete chodiť aj na druhú ligu?

- Aj na tretiu. Mám elektrický bicykel. Sadnem naň, prídem na štadión, dám si pivko, pozriem si zápas a podebatujem s kamarátmi. Živý futbal ma baví, televízny už dávno nie.