Vojna v českom futbale! Šmicer sa vzdal kandidatúry a ostro skritizoval Poborského

Toto sa len tak nevidí! V Česku vrcholí boj o prezidentskú stoličku futbalového zväzu (FAČR) a súboj sa poriadne vyostril. Vladimír Šmicer (47) sa kandidatúry vzdal a poriadne naložil bývalému spoluhráčovi Karlovi Poborskému, ktorý tiež kandiduje.

Šmicer počas svojej reči vyjadril podporu kandidátovi Petrovi Fousekovi.

"Ak chceme zmeniť futbal, je potreba potlačiť osobné ambície. Preto som sa rozhodol ďalej nekandidovať na post predsedu FAČR. Mohol by som pokračovať, ale nechcem rozdeľovať voliča, ktorí túžia po zmene. Týmto krokom môžem najviac pomôcť očiste českého futbalu," povedal Šmicer pre web iSport.cz

Z troch kandidátov už ostali len dvaja. O predsednícke kreslo sa pobije už spomínaný futbalový diplomat Petr Fousek (58) a Karel Poborský (49). Práve na adresu bývalého vynikajúceho futbalistu sa odstupujúci kandidát v debate Českej televízie nečakane ostro vyjadril.

"Karel Poborský stojí inde. Ja chcem zmeny, on nie. Ja aj Peter Fousek sme zverejnili, kto nás nominoval, Karel nie. Je to jeho právo, ale je to pre mňa veľkým rozčarovaním," dodal Šmicer.