Ibrahimovič postavil Švédsko do pozoru: Nie je koniec, kým to nepoviem ja

Hviezda AC Miláno si v zápase talianskej ligy proti Juventusu zranila koleno. Zlatan nemusí ísť na operáciu, koleno však musí liečiť konzervatívne a rehabilitovať. Z tohto dôvodu Ibrahimovič vypadol z nominácie na EURO.

Na sociálnej siete ale zavesil video, kde na sebe tvrdo maká a hlási: "Ešte nie je koniec, pokiaľ nepoviem ja, že je koniec," napísal Zlatan, ktorý sa po piatych rokoch vrátil do reprezentačného dresu.

It’s not over until I say It’s over pic.twitter.com/JHTZWmUN71