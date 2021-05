Kapitán Žiliny Paur neudržal po prehre slzy: Úprimný odkaz spoluhráčom!

Za slzy sa nehanbí. Neuveriteľné dojatie a emócie prejavil po prehre Žiliny so Slovanom (1:2 pp) vo finále Slovenského pohára kapitán zdolaného mužstva Jakub Paur (28). Najskúsenejší hráč MŠK sa rozplakal priamo pred televíznymi kamerami, čím ukázal, ako veľmi ho mrzelo a trápilo, že napriek heroickému výkonu sa jeho tímu nepodarilo siahnuť na vytúženú trofej.

Až do vynúteného striedania patril Jakub Paur medzi najlepších hráčov finále. Pre zranenie však sledoval len z lavičky hrdinský boj spoluhráčov. „Som na nich hrdý, ako sa bili o úspech. Bohužiaľ nevyšlo to a mňa ovládli emócie a neubránil som sa slzám,“ vyjadril sa pre Nový Čas Jakub Paur.

„Aj chlap by mal vedieť prejaviť emócie. Pred pár rokmi som si poplakal tiež, ale vtedy to boli slzy šťastia, keď sme postúpili v Poltave do ďalšieho kola európskeho pohára,“ priznal žilinský kapitán, ktorý si na sociálnych sieťach našiel plno povzbudzujúcich odkazov.

„Písali mi, aby sme dali hlavy hore, že môžeme byť na seba hrdí, a aby sme v takých výkonoch pokračovali,“ povedal. Jeho tím je v hre o Konferenčnú ligu, musí ale zvládnuť baráž s Ružomberkom. „Verím, že ešte nájdeme dostatok síl,“ dodal Jakub.