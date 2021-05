Erik Jirka dostal premiérovú pozvánku do reprezentácie: Na EURO aj s pomocou Panny Márie

Šťastný ako blcha! Tak sa cíti slovenský futbalista Erik Jirka (23) po pozvánke na záverečný kemp pred EURO, ktorý sa bude konať v rakúskom Windischgarstene. Aj keď si je stredopoliar španielskeho druholigového tímu CD Mirandes vedomý, že mu to ešte nezaručuje účasť na šampionáte, bude sa snažiť presvedčiť o svojich kvalitách.

Je veriaci a dúfa, že mu na ME okrem šťastia pomôže aj Panna Mária, ktorú má vytetovanú na ľavej ruke.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Jirka je bývalý mládežnícky reprezentant, pozvánku do seniorského„Á-čka“ však dostal prvýkrát.

„Keď som si našiel po tréningu gratulačné správy od rodiny a priateľov, tešil som sa ako malý chlapec,“ prezradil na úvod kmeňový hráč Crvenej Zvezdy Belehrad, hosťujúci v španielskom klube CD Mirandes. Behavý stredopoliar sa domnieva, že do nominácie sa dostal vďaka svojim výkonom a aj šťastiu, ktoré k futbalu neodmysliteľne patrí.

„Potom vám pomôžu aj všetci svätí,“ pokračoval futbalista, ktorý sa počas pôsobenia v Spartaku Trnava chodieval pred zápasmi pomodliť do madunického kostola. Zmenou prostredia však má iné rituály, o ktorých však nechce kvôli poverčivosti hovoriť.

„V krajinách, kde som po odchode zo Spartaka pôsobil, je iná mentalita, prostredie, aj času je menej, takže do kostolov v tomto období nechodím,“ prezradil bez rozpakov. Okrem snahy presvedčiť reprezentačných trénerov o svojich kvalitách bude Erik riešiť aj svoju ďalšiu futbalovú budúcnosť. Hosťovanie v španielskom tíme mu so záverom sezóny končí a on by sa mal v lete vrátiť do Crvenej Zvezdy Bele­hrad. Či však v nej zostane, alebo pôjde na hosťovanie, alebo prestúpi niekde inde, je zatiaľ otázne.

„Nebránil by som sa zostať v Belehrade, ale ani pokračovaniu v Španielsku. Aj druhá liga je veľmi kvalitná. Uvidíme, ako to napokon všetko dopadne,“ dodal Erik.