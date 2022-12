Británia zaostáva za všetkými veľkými ekonomikami sveta: Podľa ekonómov je za tým Brexit

Brexit spôsobil, že ekonomika Spojeného kráľovstva je o 5,5 % menšia, než by bola, ak by sa neudial, uviedol londýnsky think-tank Centre for European Reform (CER). Vystúpenie z EÚ tiež zvýšilo tlak na verejné služby, čo vyústilo do aktuálnych štrajkov zamestnancov železníc a zdravotníkov.

TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg. Pomalší rast ekonomiky podľa think-tanku má takisto negatívny vplyv na príjmy štátu, pričom zvýšenie daní ohlásené na jeseň by nebolo potrebné, ak by Spojené kráľovstvo bolo stále súčasťou spoločného trhu EÚ. Uvedené zistenia jasne ukazujú náklady na brexit, ktoré limitujú snahy vlády premiéra Rishiho Sunaka dostať ekonomiku z recesie. Tá môže podľa expertov trvať až do ďalších volieb. "Brexit nevyhnutne viedol k zvýšeniu daní, keďže pomalší rast ekonomiky vyžaduje vyššie zdanenie na financovanie verejných služieb," uviedol zástupca riaditeľa CER John Springford. Podľa správy CER vystúpenie z jednotného trhu EÚ znížilo v 2. kvartáli 2022 investície o 11 % a obchod s tovarmi o 7 %. Brexit výraznou mierou prispel k tomu, že Spojené kráľovstvo od konca pandémie zaostáva takmer za všetkými ostatnými veľkými ekonomikami. Podobný názor má aj ekonóm a bývalý člen menového výboru britskej centrálnej banky (BoE) Michael Saunders, podľa ktorého by sa bez brexitu nediskutovalo o úspornom rozpočte, teda neexistovala by potreba zvýšiť dane a znížiť výdavky.