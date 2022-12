Slováci, pripravte sa: Vianoce môžu vybieliť naše peňaženky! Žalostná predikcia analytika

Ušetriť na vianočných darčekoch môže pomôcť stanovenie vianočného rozpočtu. V ideálnom prípade treba darčeky financovať z odmien či úspor a nesiahať po úverových produktoch, odporučil investičný analytik FinGo.sk František Burda.

"Prakticky akýkoľvek darček v tomto roku kúpite, pravdepodobne zaň zaplatíte viac, ako by to bolo vlani," uviedol analytik spoločnosti. "Odporúčam si stanoviť vianočný rozpočet, a to nielen na darčeky, ale aj na stromček, výzdobu, nákup potravín, dopravu pri cestovaní za rodinou, ale aj na silvestrovskú chatu či iné aktivity, ktoré si chcete dopriať počas sviatkov," doplnil.

Zdražovanie ešte viac než pri darčekoch cítiť pri medziročnom porovnaní cien základných potravín. Napríklad vajcia zdraželi o 42 %, margarín o 62 %, múka o 69 % a cukor o 73 %, vyčíslil odborník.

"Aj pri nákupe potravín sa dá ušetriť, ak sa naň vopred pripravíte a dobre si ho naplánujete. Základom je nákupný zoznam, ktorého sa budete držať a odporúčam urobiť si cenový prieskum v rôznych obchodných reťazcoch, či už v tlačených letákoch alebo na internete," poradil analytik.

"Ak v obchode natrafíte na ďalší akciový tovar, nemusíte ho kúpiť len preto, že je lacnejší. Ak ho reálne nepotrebujete alebo nestihnete spotrebovať, môže sa stať, že skončí v koši," upozornil odborník.