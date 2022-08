Rusko priškrtilo dodávky plynu, energetická kríza sa prehlbuje: Ceny elektriny lámu nové rekordy

Ceny elektriny v Európe lámu nové rekordy. Referenčný nemecký kontrakt sa prvýkrát dostal nad 1000 eur za megawatthodinu (MWh). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.

Cena referenčného nemeckého kontraktu na elektrinu s dodávkou v budúcom roku na európskej energetickej burze EEX vzrástla v pondelok až o 6,6 % a o 10.19 h SELČ sa obchodovala po 1050 eur za MWh. Ekvivalentný francúzsky kontrakt sa dostal nad 1000 eur za MWh už v piatok (26. 8.).

Dôvodom rekordných cien je prehlbovanie energetickej krízy v Európe. V piatok ceny nemeckej a francúzskej elektriny vyskočili o viac než 25 %. Rusko totiž priškrcuje dodávky plynu. Okrem obmedzenia dodávok ruských energií je ďalším dôležitým faktorom veľký výpadok atómových kapacít vo Francúzsku, ktoré bývalo tradičným exportérom elektriny.

Ruský koncern Gazprom plánuje, že od stredy (31. 8) do piatka (2. 9.) pre opravu turbíny úplne odstaví plynovod Nord Stream 1. To zvýšilo obavy, že plynovod, ktorý je aj tak už niekoľko týždňov využívaný len na 20 % maximálnej kapacity, by sa už vôbec nemusel vrátiť do prevádzky.