Matovič prirovnal spor so Sulíkom k rozvodu: Na SaS vytiahol špinavosť!

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) podľa šéfa hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igora Matoviča klame o tom, že nemohli vetovať rodinný balíček.

Svoj spor so SaS prirovnal k rozvodovému konaniu. Argumenty SaS však podľa neho stoja na vode. Tým mal na mysli argumenty týkajúce sa toho, že nemohli vetovať rodinný balíček, a tiež to, že verejné financie sú v zlom stave. Matovič to označil za lži. Podľa neho postrihali video o vetovaní rodinného balíčka takým spôsobom, že zavádza a dané video v skutočnosti nebolo o vete na rodinný balíček, ale o zvyšovaní daní, ktorými mal byť rodinný balíček krytý. Igor Matovič to povedal na tlačovej konferencii s názvom Prosím Vás, neklamme.

Podľa Matoviča SaS rodinný balíček nevetovala, no zvyšovanie daní áno, čo bolo akceptované. Tvrdí tiež, že rodinný balíček nie je skutočnou príčinou, pre ktorú chce SaS odísť z vlády. Vyzval preto novinárov, aby pátrali po príčinách, prečo chce SaS povaliť vládu.

Minister financií v stredu zopakoval, že na krytie rodinného balíčka navrhoval zvýšenie daní, čo SaS odmietala a chcela vetovať. Následne na to reagoval Matovič, že veto si uplatniť nemôže, keďže o zvyšovaní daní píše vláda vo svojom programovom vyhlásení. "Deviateho mája sme mali koaličné stretnutie, kde sme sa dohodli, že im veto budeme akceptovať, aj keď naň nemajú nárok, lebo hrozili, že odídu z koalície," dodal Matovič. SaS v uplynulých dňoch tvrdila, že prorodinný balíček nemohla vetovať.