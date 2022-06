EÚ uvedie do obehu novú dvojeurovú mincu: Páči sa vám?

TASR správu prevzala vo štvrtok z oznámenia Európskej komisie na sociálnej sieti. "Odkaz programu Erasmus je nekonečný, preto je vhodné osláviť jeho úspech touto špeciálnou dvojeurovou mincou," napísala eurokomisia.

Komisia ešte vlani spustila verejné hlasovanie, v rámci ktorého Európania vyberali víťazný návrh tejto mince. Do súťaže o podobu reverzu spoločnej pamätnej mince sa prihlásilo viac ako 70 dizajnérov a umelcov.

🔜 in your wallet: a piece of European history!



From tomorrow, a €2 commemorative coin will be in circulation to commemorate the 35th anniversary of the Erasmus+ programme.



The legacy of #Erasmus+ is endless. So it's fitting to celebrate its success with this special €2 coin! pic.twitter.com/NNGUBokx5k