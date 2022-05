USA môže po skoro 50 rokoch prekonať Čínu v raste ekonomiky: Pre Si Ťin-pchinga je v stávke veľa

Tempo rastu čínskej ekonomiky môže tento rok, prvýkrát od roku 1976, zaostať za hospodárskym rastom USA. Uviedli to ekonómovia agentúry Bloomberg Economics.

Podľa ich odhadu sa hrubý domáci produkt (HDP) Číny, druhej najväčšej svetovej ekonomiky, tento rok zvýši len o 2 % percentá, zatiaľ čo HDP najväčšieho svetového hospodárstva, USA, vzrastie o 2,8 %. Vláda v Pekingu zavádza síce fiškálne, monetárne a stimulačné opatrenia na podporu hospodárstva, ich vplyv je však "otupený" politikou nulovej tolerancie ochorenia COVID-19. Tá si vyžaduje prísne obmedzenia aktivity, keď dôjde k objaveniu nákazy.

Na druhej strane USA, hoci zápasia s vysokou infláciou, sú stále poháňané silným náborom nových zamestnancov a výdavkami spotrebiteľov. Odhad Bloomberg Economics je na spodnom konci spektra, pričom stredná prognóza rastu HDP Číny v roku 2022 je stále nad 4 %.

Ak budú mať experti Bloomberg Economics pravdu, bolo by to prvýkrát od roku 1976 (keď sa Čína preberala z "búrlivej" kultúrnej revolúcie), kedy by tempo rastu HDP Číny zaostalo za rastom HDP Spojených štátov. Od "reformy a otvorenia sa" koncom 70. rokov 20. storočia sa Čína tešila z rýchlejšej expanzie ekonomiky než USA.

Americký prezident Joe Biden, ktorý nalieha na zákonodarcov v Kongrese, aby schválili balík právnych predpisov zameraných na posilnenie konkurencieschopnosti USA voči Číne, by určite využil tento výsledok. Svoju ekonomickú agendu čiastočne zameral na demonštráciu toho, že sa západné demokracie dokážu postaviť čínskemu autoritárskemu modelu.