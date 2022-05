Odborníci o súboji s infláciou: Pomoc má byť adresná, regulovať ceny je zlý nápad

Dva roky pandémie, vojna na Ukrajine aj nečinnosť z minulosti sa podpisujú na extrémnom zdražovaní, ktoré pociťuje každý z nás. Inflácia je na vyše 20-ročnom maxime, ceny pohonných hmôt lámu rekordy a účty v obchodoch sa stávajú neúnosnými. Aká je cesta z tejto krízy a na čo sa ešte máme pripraviť? Odpovede hľadali poprední ekonómovia a odborníci v diskusii Vizionári so Zlaticou Švajdovou Puškárovou.

Šéf SPP o plyne: „Nevidel by som to pesimisticky“

Európska únia by sa mohla odstrihnúť od dodávok ruského plynu najskôr na konci roku 2026, no najbližšie roky môžu byť ceny nestabilné. Veľkoobchodné ceny plynu narástli o 400%. Napriek tomu sa ale slovenské domácnosti vraj nemusia zatiaľ obávať extrémov. „Nevidel by som to pesimistiky. Slovenské domácnosti majú regulované ceny. Neobsahujú extrémne výkyvy, a preto tá cena nikdy nebude až taká extrémna, ako sa hovorí v médiách,“ povedal Richard Prokypčák, generálny riaditeľ SPP. Dodávky plynu budú podľa neho pokračovať. Spoluzakladateľ poradenskej spoločnosti Partners Group Ján Müller vidí v energetickej kríze dva problémy: „Tragédia našej doby je závislosť od fosílnych palív.“ Drvivá väčšina exportérov sú nedemokratické režimy, kde sa nedodržiavajú ľudské práva. Druhým problémom sú klimatické zmeny.“





Regulované ceny na pumpách

V koalícii sa hovorí o regulácii cien benzínu a nafty. Tie sa šplhajú ku dvom eurám za liter. Podľa odborníkov ale toto nie je dobrá cesta a Slovensko by sa vrátilo 30 rokov do minulosti. „Ak štát toto urobí, tak na konci dňa môžu pumpy začať zatvárať,“ myslí si analytik INESS-u Martin Vlachynský. Dôvodom je, že pre dodávateľov by v prípade regulácie nebolo Slovensko zaujímavé. Bývalý minister financií Ivan Mikloš dokonca tvrdí, že regulácia cien je zlyhaním štátu. „Môžu byť výnimočné situácie, ale štát sa má starať, aby bola konkurencia. To je najlepší nástroj na znižovanie cien. Regulácie sú krátkozraké. Celý komunizmus bol na tom postavený.“ Súhlasí aj štátny tajomník ministerstva financií Marcel Klimek. Ako sa s témou ale vysporiada štát, povedať nechcel, hoci rokovania o nej prebiehajú. Dôvod na stropovanie cien nevidí ani spoluzakladateľ poradenskej spoločnosti Partners Group Ján Müller.



Pomôcť áno, ale najchudobnejším

V súvislosti s vysokou infláciou a nárastom cien sa hovorí o protiinflančom balíku, ktorý vláda doteraz neschválila. Ekonomickí odborníci kritizujú plošné rozdávanie peňazí všetkým rodinám s deťmi, tak ako ho avizuje vláda. Pomôcť podľa nich treba adresne, najviac ohrozeným skupinám nie aj tým, ktorí finančnú pomoc nepotrebujú. Martin Vlachynský tiež upozorňuje na hodnotovú otázku - kým my riešime vysoké ceny potravín, v susednej krajine zúri vojna. Keďže Ukrajina má pozíciu významnej obilnice, pretrvávajúci konflikt môže tiež na niektorých miestach sveta spôsobiť nedostatok základných potravín.

Vyššie ceny = nová norma?

Otázne je, či a kedy sa vrátime do stavu pred krízou. „Ja som optimista. Schopnosť sebaobnovenia ekonomiky je vysoká,“ povedal štátny tajomník Klimek. Či sa ceny vrátia späť nevedno, podľa neho však skôr vznikne „nová norma.“ „Svet sa nikdy nevráti tam, kde bol. To platilo vždy. Už teraz žijeme iný svet a či bude optimistický alebo pesimistický bude závisieť od toho, ako sa vysporiadame s chybami z minulosti a ako sa vysporiadame s vojnou,“ uzatvoril tému Ivan Mikloš.