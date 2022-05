Ministerstvo vnútra plánuje nakúpiť nové lietadla i vrtuľníky: Náklady sa počítajú v miliónoch eur

Ministerstvo vnútra SR z dôvodu nízkej využiteľnosti prepravnej kapacity, nízkeho doletu a s tým spojených vysokých nákladov na cestujúceho plánuje do roku 2024 ukončiť prevádzku lietadiel Fokker F100, ktoré sú súčasťou vládnej letky. Vyplýva to z Dlhodobého plánu rozvoja Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR s výhľadom do roku 2031.

Podľa dokumentu je významnou nevýhodou strojov F100 ubúdajúci počet lietadiel tohto typu v Európe, neustále sa zvyšujúca cena náhradných dielov pri ich klesajúcej dostupnosti, ako aj zastaranosť výcvikových zariadení bež možnosti spĺňať najnovšie bezpečnostné a certifikačné požiadavky. Taktiež môže byť podľa rezortu potenciálnym problémom akákoľvek väčšia neplánovaná oprava, ktorá môže prevýšiť aktuálnu hodnotu lietadla. „Pri porovnaní nízkej obsadenosti cestujúcimi a hodinových nákladov pri lietadle typu F100, ktoré sú ekvivalentné s nákladmi na prevádzku (Airbus) A319, Letecký útvar MV SR plánuje v tejto kategórii zaobstarať stredne veľké prúdové lietadlo s oveľa nižšími nákladmi na prevádzku. Tým bude možné pokryť dopyt po preprave nízko kapacitným lietadlom z dôvodu menšieho počtu cestujúcich na jednom lete," uvádza sa v materiáli. Zároveň rezort uvádza, že vzhľadom na potrebu prepravy väčšieho objemu cestujúcich v čo najkratšom čase alebo potrebu prepravy veľkoobjemového nákladu by bolo potrebné zaobstarať aj lietadlo Airbus A320. V prevádzke by zároveň ostali dva stroje Airbus A319. Pokiaľ ide o vrtuľníky, dva ruské stroje Mi-171 je podľa ministerstva potrebné nahradiť novou leteckou technikou v čo najkratšom časovom horizonte. „Prevádzka vrtuľníkov Mi-171 bude postupne ukončovaná v závislosti od ich náletu najneskôr v rokoch 2023 až 2027 (s možnosťou predĺženia o jeden až dva roky), pretože ďalšia modernizácia nie je z technického a ani ekonomického hľadiska efektívna. Najneskôr v tomto časovom horizonte musia byť nahradené novými vrtuľníkmi," uvádza rezort s tým, že potrebné je zaobstarať dva stredne ťažké vrtuľníky pre Policajný zbor SR a jeden ďalší pre Hasičský a záchranný zbor. Popri tom by vrtuľník Bell 429, ktorý už rezort má, využívala Horská záchranná služba. Náklady spojené s nákupom nových lietadiel ministerstvo odhaduje na 28 miliónov eur. Pokiaľ ide o nové vrtuľníky, tam sú náklady odhadované na 59 až 63 miliónov eur.