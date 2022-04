Slováci už pocítili zdražovanie: Polovica kupuje lacnejšie potraviny, tretinu trápi rovnaký problém

Väčšina Slovákov zaregistrovala zdražovanie. Ako ukázal prieskum, viac ako polovica ľudí si všimla aj zvýšenie cien v platbách za účty za domácnosť a drogérie, takmer polovica aj za služby ako kaderníctvo, kozmetiku a reštaurácie.

Tretia ľudí zaznamenala nárast cien oblečenia. Zvýšenie cien ovplyvnilo výber potravín, ktoré obyvatelia všetkých vekových kategórií pravidelne nakupujú. Polovica Slovákov sa pre zdražovanie rozhodla kupovať lacnejšie potraviny a 38 % Slovákov sa rozhodlo nakupovať menšie množstvo potravín.

Pokleslo aj využívanie stravovacích služieb. Takmer štvrtina respondentov uviedla, že menej využíva reštauračné služby, 28 % obyvateľov uviedlo, že viac varia doma. Z ľudí, ktorí dokážu ušetriť, viac ako štvrtina tvrdí, že v poslednej dobe šetrí menej.

Tretina respondentov uviedla, že mali v poslednej dobe problém so splácaním niektorých účtov. Väčšina zatiaľ nemá problém s financiami a splácaním účtov. „Zdá sa, že na základe toho sa rozhodli zatiaľ nerobiť veľké zmeny, pokiaľ ide o zvýšenie svojho životného štandardu a nehľadali cesty, ako zvýšiť svoj príjem, aj keď zaznamenali zdražovanie. To sa môže časom meniť,“ komentuje výsledky výkonný riaditeľ Slovenského národného panela Zdenko Ružbacký.

Podľa výsledkov sa totiž zdá, že Slováci zatiaľ nemajú veľké plány, čo sa týka zvýšenia svojho životného štandardu, 65 % z nich nezareagovalo snahou zvýšiť svoj príjem. Necelých 20 % respondentov si našlo brigádu, no boli to najmä mladí ľudia vo veku 15-24 rokov. Šesťdesiat percent Slovákov ani do budúcna neplánuje zvyšovať si príjem kvôli zdražovaniu, ale veľká časť z nich nejaké zmeny vo svojom živote plánuje urobiť.

Zber dát sa uskutočnil na prelome marca a apríla 2022 na vzorke 527 respondentov zo Slovenskej republiky. Výsledky sú reprezentatívne za populáciu staršiu ako 15 rokov.