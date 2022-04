Odhad vývoja svetového obchodu sa prudko zhoršil, začína sa hovoriť o potravinovej kríze: Mnohým krajinám hrozí hladomor

Vojna na Ukrajine sa výrazne odrazí na tohtoročnom raste svetového obchodu. Uviedla to tento týždeň Svetová obchodná organizácia (WTO), ktorá pôvodné odhadované tempo rastu skresala o takmer polovicu.

TASR o tom informuje na základe správy spoločnosti BBC. Pôvodne WTO počítala v októbri s rastom globálneho obchodu v tomto roku o 4,7 %. Teraz však svoju prognózu upravila na rast na úrovni 2,5 %, pričom ako oznámila šéfka organizácie Ngozi Okonjo-Iwealaová, "dôvodom je vojna na Ukrajine a s ňou súvisiace kroky". Pod zhoršenie odhadu vývoja svetového obchodu sa okrem toho čiastočne podpísalo aj pokračovanie problémov v zásobovacom reťazci, ktoré nastali ešte v dôsledku pandémie nového koronavírusu.

Okonjo-Iwealaová povedala, že narušenie obchodu povedie k zvýšeniu cien potravín, a ako uviedla, "obáva sa, že sa schyľuje k potravinovej kríze". Aj keď Rusko a Ukrajina sa na globálnom exporte tovarov podieľajú spoločne iba 2,5 %, sú "mimoriadne významné v určitých oblastiach", uviedla šéfka WTO pre BBC.

Napríklad Európska únia čelí nedostatku slnečnicového oleja. Ukrajina sa na celosvetovom obchode s touto komoditou podieľa takmer 47 % a Rusko zhruba 30 %. Rusko však blokuje čiernomorské prístavy, ktoré sú kľúčové pre vývoz agroproduktov z Ukrajiny.

Najväčšiu záťaž v dôsledku rastúcich cien potravín však ponesú chudobné krajiny. "Vážne sa obávam hroziaceho hladu, najmä v najchudobnejších štátoch," uviedla Okonjo-Iwealaová. Bývalá nigérijská ministerka financií v tejto súvislosti poukázala na Afriku, kde z 55 až 35 štátov dovážalo pšenicu a ďalšie obilniny z Ruska a Ukrajiny a 22 dovážalo priemyselné hnojivá. Dodala, že podľa prieskumov Africkej rozvojovej banky sa v mnohých krajinách zvýšili ceny potravín o 20 až 50 %.

Okonjo-Iwealaová však verí, že problémy s dodávkami potravín by sa v najbližšom období mohli čiastočne riešiť napríklad "zmenou stravovacích návykov smerom k uprednostňovaniu doma pestovaných produktov". Z dlhodobého hľadiska by najmä africkým krajinám mali pomôcť investície do odrôd pšenice a iných plodín, ktoré sú odolné voči vysokým teplotám a suchu.