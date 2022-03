Vojna sa podpíše aj na našej ekonomike, najnovšia prognóza nevyzerá ružovo: Ceny potlačí nahor

Slovenská ekonomika by v tomto roku mala podľa najnovšej makroekonomickej prognózy Inštitútu finančnej politiky (IFP) pri rezorte financií rásť o 2,1 %.

Prognóza z 10. februára hovorila ešte o raste o 3,5 %. Ako ďalej na pondelkovej tlačovej konferencii povedal štátny tajomník rezortu financií Marcel Klimek, bolo dôležité prísť s mimoriadnou makroprognózou aj vo svetle vojnového konfliktu na Ukrajine.

Slovensko bude pre sankcie podľa Klimeka vystavené výpadku exportu do Ruska, Bieloruska a na Ukrajinu, ako aj pomalšiemu rastu v celej EÚ. Sekundárne sa očakávajú problémy v dodávateľských reťazcoch. „Následkom týchto dvoch javov je rast cien, predovšetkým energií. Veríme, že sa následne podarí časť výpadku exportérom nahradiť inými trhmi, no nebude to zo dňa na deň,“ povedal Klimek. Ako doplnil riaditeľ Inštitútu finančnej politiky Juraj Valachy, ceny energií boli vysoké aj pred vojnovým konfliktom, ním sa však problémy prehĺbili.

Prognózu pre budúci a ďalšie roky zatiaľ neupravovali. V budúcom roku by podľa odhadov mala ekonomika rásť o 5,3 %. No Valachy nevylúčil možné korigovanie smerom k štyrom percentám.

Čo sa týka inflácie, tam museli ísť podľa Valachyho s prognózou výrazne nahor, a to zo zhruba šiestich percent na 8,5 %. Už januárové čísla poukazovali na to, že inflácia ide rýchlejšie ako čakali. Vo februári prišlo ďalšie zvýšenie. V budúcom roku sa očakáva inflácia na úrovni 6,5 %. No budúci rok bude podľa Valachyho do veľkej miery závisieť od toho, ako sa budú vyvíjať ceny energií.