Kritická situácia! Potravinári bijú na poplach: Ak štát nezasiahne, hrozí nekontrolovateľný rast cien potravín

Ak štát nezasiahne, hrozí nekontrolovateľný rast cien potravín. To by spôsobilo väčšiu závislosť na dovoze potravín zo zahraničia. Zhodli sa na tom delegáti Valného zhromaždenia Únie potravinárov Slovenska (ÚPS) so zástupcami Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) na dnešnom Valnom zhromaždení ÚPS.

Informuje o tom hovorkyňa SPPK Jana Holéciová v tlačovej správe. „Aktuálne sa potravinársky sektor a prakticky všetky jeho odvetvia nachádzajú v kritickej situácii. Ak štát nezasiahne a nepomôže potravinárom na Slovensku, hrozí nekontrolovateľný rast cien slovenských potravín. To bude mať za následok kolaps slovenskej výroby potravín. V tejto mimoriadnej situácii je nevyhnutné, aby vláda našla pre potravinársky sektor mimoriadne prostriedky i financie,“ uviedol predseda ÚPS Daniel Molnár. Európska komisia 23. marca oznámila, že členským štátom zasiahnutým rusko-ukrajinským konfliktom umožní poskytovať mimoriadne podpory do výšky 400-tisíc eur na firmu. Podniky, ktoré bojujú s vysokým rastom cien energií môžu žiadať o štátnu pomoc na uhradenie 30 percent nákladov. Maximum Európska komisia stanovila však na dva milióny eur. ÚPS tak žiada vládu a agrorezort, aby urýchlene implementovali opatrenia Európskej komisie k strategickej podpore potravinárskeho priemyslu na Slovensku a aby vyčlenila finančné prostriedky na ich okamžitú realizáciu. Prioritne je podľa ÚPS zabezpečiť dostatočné energetické a surovinové zdroje pre chod potravinárskych prevádzok a tiež zabezpečiť finančnú podporu alebo reguláciu cien energií pre potravinársky priemysel. V opačnom prípade to bude viesť k nekontrolovateľnému nárastu cien potravín a ohrozeniu výroby potravín na Slovensku. ÚPS rovnako žiada vyčleniť v rozpočte agrorezortu dostatočné finančné prostriedky na podporné schémy štátnej pomoci pre potravinársky priemysel a to minimálne na úrovni okolitých európskych krajín. Nevyhnutné je tiež monitorovať cenovú hladinu energií, poľnohospodárskych vstupov a spotrebiteľských cien potravín a výrazne navýšiť finančnú podporu pre potravinársky priemysel. Členmi Únie potravinárov Slovenska sú Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, Slovenský mliekarenský zväz, Slovenský konzervárenský zväz, Slovenský cukrovarnícky spolok, Slovenská spoločnosť mlynárov, Slovenské združenie výrobcov piva a sladu, Únia hydinárov Slovenska, Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku, Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska a Palma, a.s.