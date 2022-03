Ako si uchrániť svoj majetok vo vojnových časoch: Utekať s batôžkom peňazí je väčšie riziko ako investovanie

Po dvoch náročných rokoch s covidom zasiahla Európu vojna na Ukrajine.

Blízkosť tohto konfliktu mnohých ľudí zaskočila, a tak sa v náhlivosti rozhodujú, ako si uchrániť, prípadne zveľaďovať svoj majetok. O tom, čo treba urobiť s peniazmi, aká zahraničná mena sa môže hodiť a prečo investovať aj v pohnutých časoch, sme sa rozprávali s odborníkom na správu majetku Petrom Štadlerom zo spoločnosti Wealth Effect Management.

Dá sa v súčasnej situácii nájsť nejaký optimizmus v oblasti financií?

Táto doba je pozitívna v tom, že ľudia začínajú rozmýšľať o tom, čo tvorí ich majetok a bohatstvo a ako ich ochrániť, presunúť či zlikvidniť. Je dobré, že nad tým čoraz viac ľudia rozmýšľajú.

Je možné ochrániť si svoje peniaze aj počas vojny?

Áno. V ponímaní investovania treba hľadať tzv. bezpečný prístav. Je však prirodzené, že počas vojny dochádza k poklesom. Akciový trh v takomto prípade klesá najviac. Zároveň sa zotavuje rýchlo a prináša dobrú príležitosť investovať. Preto treba hľadať aj iné spôsoby.

Sú naše peniaze v bezpečí na bankovom účte alebo treba mať radšej doma hotovosť?

Je rozumné vybrať si úspory z banky a mať ich doma v zásuvke? Dôležité je zameriavať sa na riziká. Vyhodnoťte si, že ak máte peniaze niekde v batôžku, tak je to väčšie riziko, ako keby ste ich mali zainvestované, či už je to dobrý akciový trh alebo, povedzme, cudzia mena. Viem, že ľudia sú stále ešte v šoku z vojny, chceli by mať peniaze pri sebe. Je však väčším rizikom mať peniaze pri sebe, lebo ich môže niekto ukradnúť, alebo vám vyhorí dom. Ak skutočne chcete mať nejakú hotovosť pri sebe, tak len menšiu. Na Slovensku nemáme vojnu, a preto sú peniaze na účte v bezpečí. Je vhodné mať tam rezervu na niekoľko mesiacov až rok. Výhodou pre bonitnejších ľudí je to, že majú otvorené účty aj inde po svete, takže si peniaze vedia rýchlo previesť do inej krajiny.

Má nejaké možnosti aj bežný človek?

Samozrejme, existujú aplikácie na zasielanie peňazí alebo služby online bankovníctva.

Euro slabne, je väčšou istotou nejaká iná, cudzia mena?

Na uschovanie hodnoty je možné použiť zlato i cudzie meny, istotou sú v tomto prípade švajčiarsky frank či japonský jen. Relatívne bezpečný sa javí aj americký dolár.

Ľudí trápi aj inflácia. Ak dlho potrvá, kým sa jej zbavíme?

Teraz sme vo veľmi ojedinelej situácii. Aj v minulosti prichádzali vojny, ale nikdy neboli po takej výnimočnej udalosti, akou je pandémia. Preto je ťažké odhadnúť, kam až inflácia môže vystúpať. Pred týmto vojnovým konfl iktom sa rátalo s tým, že inflácia bude, ale bude obmedzená, dočasná. Nehovorilo sa o recesii. Teraz sa už o nej hovorí kvôli stúpajúcim cenám energií a ďalších komodít, takže pravdepodobne to bude mať za následok recesiu a podľa mňa sa jej nevyhneme. Očakáva sa, že infl ácia tu bude zhruba rok, rok a pol. Potom možno očakávať stabilizáciu a následne zotavenie.