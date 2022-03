Vojna na Ukrajine sa podpísala na cenách ropy: Prudký nárast!

Ceny ropy zaznamenali v pondelok prudký rast, pričom cena Brentu nakrátko prekonala 139 USD a cena WTI 130 USD za barel (159 litrov). Pod prudký rast cien sa podpísala vojna na Ukrajine a najnovšie úvahy viacerých štátov vrátane USA zakázať dovoz ruskej ropy. Navyše, šance na skorý návrat iránskej ropy na svetové trhy sa znížili.

Minister zahraničných vecí USA Antony Blinken v nedeľu (6. 3.) uviedol, že Spojené štáty a ich európski spojenci zvažujú uvalenie zákazu na dovoz ruskej ropy. Je to reakcia na pokračujúce boje na Ukrajine. Tie trvajú od 24. februára, keď Rusko na svojho suseda zaútočilo.

"Prípadný bojkot by vytvoril obrovský tlak na dodávky ropy a plynu, pričom ten je vzhľadom na vysoký dopyt už teraz výrazný," uviedli analytici zo spoločnosti CMC Markets. Ako dodali, v krátkodobom horizonte je potrebné počítať s výrazným rastom cien komodity, pričom vylúčiť sa nedá ani 150 USD/barel.

Analytici Bank of America zasa uviedli, že v prípade zablokovania väčšiny ruského vývozu ropy by na trhu mohlo chýbať minimálne 5 miliónov barelov. To by mohlo viesť až k zdvojnásobeniu ceny ropy z nedávnych približne 100 USD na 200 USD za barel. Analytici JP Morgan odhadujú rast cien ropy v tomto roku na približne 185 USD/barel.

Rusko je najväčším svetovým vývozcom ropy a ropných produktov dokopy. Export z Ruska dosahuje približne 7 miliónov barelov denne, čo predstavuje zhruba 7 % z celosvetového objemu. Súčasná situácia skomplikovala aj vývoz časti kazašskej ropy, ktorá sa prepravuje cez ruské prístavy.

V tejto situácii mohli tlak na ceny ropy zmierniť rokovania mocností s Iránom o jadrovej dohode. Tie však v nedeľu skomplikovalo práve Rusko, ktoré predložilo požiadavku, aby USA garantovali, že sankcie, ktorým za Ukrajinu čelí, nezasiahnu jeho obchod s Teheránom. Navyše, nové požiadavky vzniesla aj Čína. V reakcii na ruské požiadavky Blinken uviedol, že sankcie uvalené na Ruskú federáciu za inváziu na Ukrajinu nemajú nič spoločné s potenciálnou jadrovou dohodou s Iránom.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.54 h SEČ 129,49 USD (118,48 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 11,38 USD (9,65 %). Po začatí obchodovania nakrátko vyskočila až na 139,13 USD/barel, čo bola najvyššia úroveň Brentu od júla 2008.

Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 125,81 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 10,13 USD, alebo 8,76 %. Na začiatku obchodovania nakrátko vzrástla na 130,50 USD/barel. Aj v prípade WTI to bola najvyššia úroveň od júla 2008.