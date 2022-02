Všetko zlé je na niečo dobré: Inflácia a rastúce ceny nútia Slovákov zaujímať sa o svoje peniaze

Slováci sa o svoje peniaze začínajú zaujímať. Nútia ich k tomu zvyšujúce sa ceny a inflácia, ktorá pokorila mnohoročné úrovne.

Podľa investičného analytika spoločnosti Swiss Life Select Pavla Škriniara môže byť správne investovanie spôsobom, ako bojovať s infláciou. Treba však počítať s tým, že je spojené s rizikom, ktoré sa nedá úplne odstrániť.

"Vhodným umiestnením úspor sa dá zabrániť ďalšiemu znehodnocovaniu, alebo ho môžete aspoň stlmiť. Inflácia tu bude aj v budúcnosti, avšak o jej výške sa vždy budú viesť iba diskusie. Nikto nepozná presné dáta z budúcnosti a teda ani nevie, aký minimálny výnos je potrebné dosiahnuť na porazenie inflácie," uviedol Škriniar.

Riziko je možné zmierniť, a to diverzifikáciou, teda investovaním do viacerých investičných aktív od rôznych správcov, a tiež rozložením investície v čase a investovaním na dlhý čas. Škriniar pokračoval, že nič nedokáže mať taký výnos ako samotná nehnuteľnosť.

"Aj realitný fond by bol v tomto prípade len čiastočné riešenie. Slovenské realitné fondy investujú do širokého spektra nehnuteľností – logistické parky, obchodné centrá, administratívne budovy a podobne. Rezidenčné nehnuteľnosti v nich majú skôr symbolické zastúpenie a netýkajú sa vlastníctva, ale skôr budovania. Zahraničné realitné fondy síce investujú aj do rezidenčného bývania, jeho cenový vývoj však zohľadňuje tamojšie a nie slovenské podmienky," konštatoval Škriniar.

Komentoval aj investovanie do kryptomeny. Podľa neho nepredvídateľnosť vývoja robí z tejto investície veľmi rizikový prípad. "Je tiež otázne, čo kryptomeny v skutočnosti predstavujú. Na jednej strane skupina držiteľov kryptomenu považuje za dlhodobé aktívum, ktorého hodnota sa bude zvyšovať. Ďalšia skupina sa nazdáva, že kryptomena má nielen odolať krachu menového systému, ale má schopnosť ho aj nahradiť. Vnímajú ju ako jedno z mnohých platidiel, ktoré v sebe nemá zabudovaný inflačný mechanizmus," vyhlásil Škriniar.

Kým cenné papiere, ako sú akcie či dlhopisy, predstavujú určitú povinnosť emitenta a sú s nimi spojené práva, pri vlastníctve kryptomeny takéto nároky z jej podstaty nevyplývajú. Komodity ako kovy, suroviny či plodiny sa ťažia, resp. pestujú pre ďalšie spracovanie. Aj kryptomeny sa ťažia, avšak preto, aby sa predali za štandardnú menu alebo vymenili za tovar či službu u obchodníka, ktorý ich akceptuje.

Škriniar dodal, že trh s kryptomenami je stále mladý a obchoduje na ňom relatívne málo ľudí. To z nich robí rizikový nástroj. “Nespoliehajte sa na to, že obmedzené množstvo kryptomeny zaručí jej hodnotu. Koniec koncov, vo fyzickom svete je všetkého obmedzené množstvo,“ povedal.