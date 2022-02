Vláda zvýšila zdanenie jadrovej energie, elektrárne hovoria o bankrote!

Prijatie nového zákona o zdanení nadmerného zisku prevádzkovateľom jadrových blokov bez analýzy vplyvov vyústi do bankrotu spoločnosti Slovenské elektrárne (SE), zastaví proces spustenia tretieho bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach ako aj dostavbu 4. bloku.

Zmarí sa tak investícia vo výške šiestich miliárd eur, reagovali SE na vládou schválený zákon o dani z nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením. "Predstavenstvo a dozorná rada spoločnosti jednohlasne, teda i so súhlasom zástupcov štátu, schválili v januári tohto roku strategický plán na roky 2022 až 2026, v ktorom sa predpokladal čistý zisk na rok 2022 na úrovni 92 miliónov eur a na rok 2023 na úrovni 320 miliónov eur. Zavedenie dane z nadmerného zisku spôsobí na rok 2022 čistú stratu na úrovni 72 miliónov eur a na rok 2023 na úrovni 161 miliónov eur," uviedla hovorkyňa SE Oľga Baková.

Nová daň podľa SE vysoko prevyšuje predpokladaný zisk spoločnosti. V roku 2022 by podľa SE mala byť daň z nadmerného zisku 207 miliónov eur a na rok 2023 pri predpokladanom zisku 320 miliónov eur je daň z nadmerného zisku 608 miliónov eur. "Za týchto podmienok si nevieme predstaviť, že financujúce banky budú súhlasiť s odkladom ich splátok, keď už dnešná zadlženosť spoločnosti je vysoko nad štandardom priemyslu. Pri súčasnom zadlžení 3,7 miliardy eur a technickom defaulte, v ktorom sa spoločnosť od 1. februára nachádza, neočakávame, že majoritný akcionár bude naďalej financovať dostavbu Mochoviec 3 a 4, keďže nemá istotu návratnosti investície," upozornila Baková.

S inými číslami uvažovalo Ministerstvo financií SR. Minister financií Igor Matovič (OĽANO) v stredu po rokovaní vlády uviedol, že nová daň by mala v tomto roku priniesť do štátneho rozpočtu okolo 50 miliónov eur. V nasledujúcich rokoch by mal výnos tejto dane vzrásť až na 300 miliónov eur. Vládou schválený návrh ešte musí odobriť Národná rada SR.

Štát by mal od výrobcov elektriny z jadrových zariadení žiadať 50 % sumy vyrátanej ako súčin množstva vyrobenej elektriny v tomto jadrovom zariadení a dodanej na trh s elektrinou za zdaňovacie obdobie vyjadrenej v megawatthodinách a nadmerného zisku. Nadmerný zisk rezort hospodárstva stanovil ako rozdiel priemerných cien elektrickej energie na burze za obdobie od 1. januára roka, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu roku, do 30. júna roka, ktorý predchádza rozhodujúcemu roku a ekonomických nákladov na výrobu elektriny v jadrovom zariadení v eurách za megawatthodinu.