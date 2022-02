Dodávky plynu z Ruska sa opäť znížili: Ceny idú raketovo nahor!

Európske ceny plynu pokračujú vo štvrtok v raste druhý deň po sebe. Hlavným dôvodom sú nízke dodávky z Ruska a geopolitické napätie okolo Ukrajiny.

Úľava, ktorú európskym spotrebiteľom prinieslo na začiatku tohto týždňa zvýšenie dodávok ruského plynu, bola len krátkodobá. Dodávky z Ruska cez Ukrajinu sa opäť znížili. Navyše, dodávky do Nemecka cez dôležitý plynovod Jamal zostávajú zastavené. Plynovod totiž opäť pracuje v reverznom móde, to znamená, že plyn smeruje z Nemecka do Poľska.

Obchodníci rovnako ako politici sa obávajú ďalšieho narušenia dodávok ruského plynu, ak príde k eskalácii konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou. Hovorca Kremľa vo štvrtok obvinil Spojené štáty, že svojim rozhodnutím týkajúcim sa zvýšenia počtu vojakov vo východnej Európe zvyšujú napätie. "To, že nič nesignalizuje uvoľnenie napätia v rusko-ukrajinskom konflikte, podporuje ceny plynu," uviedla poradenská firma Engie EnergyScan.

Relatívne dobré počasie a nárast dovozu skvapalneného zemného plynu, ktorý dosiahol v januári nový rekord, priniesol na európsky trh úľavu a ceny plynu v porovnaní s decembrovými maximami padli o viac ako polovicu. Vykurovacia sezóna sa však ešte ani zďaleka neskončila a dopyt sa môže zvýšiť. Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci, ktorý sa obchoduje na burze v Amsterdame, sa vo štvrtok posilnil o 3,9 % na 80,35 eura za megawatthodinu (MWh).