Ceny ropy trhajú rekordy, padlo 7-ročné maximum: Nahor ich tlačí napätie na Ukrajine

Ceny ropy sa vrátili na 7-ročné maximá, pričom cena severomorskej ropy Brent nakrátko prekročila 91 USD za barel (159 litrov).

Na vývoj na trhoch naďalej vplýva najmä rastúce napätie medzi Ruskom a západnými štátmi za situáciu na Ukrajine. Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 19.26 h SEČ 90,42 USD (81,02 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,08 USD (1,21 %). Počas obchodovania vzrástla cena Brentu nakrátko na nové 7-ročné maximum, keď dosiahla 91,70 USD/barel. To bola najvyššia hodnota od októbra 2014.

Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 87,27 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 66 centov alebo 0,76 %. Aj v prípade WTI sa cena dostala na nové 7-ročné maximum, keď nakrátko dosiahla 88,84 USD/barel.

Najviac tlačia na ceny ropy obavy z možného ozbrojeného konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou. Prípadný útok Ruska by mohol viesť k narušeniu dodávok energií, aj keď najväčšie obavy sú v súvislosti s dodávkami zemného plynu.