Stúpajúce ceny elektriny ochromujú celú Európu: Keď som videl účet, spadla mi sánka

Keď si Christian Hurtz otvoril svoj účet za elektrinu tesne pred Novým rokom, spadla mu čeľusť. Bol totiž trojnásobne vyšší ako v čase, keď podpisoval zmluvu.

Vývojár softvéru z nemeckého Kolína nad Rýnom je jedným z miliónov Európanov, ktorým náklady na energiu stúpajú, keďže najmä menší dodávatelia zanikajú v dôsledku prudko stúpajúcich cien plynu, alebo ich prenášajú na zákazníkov. Väčšie výdavky na kúrenie, osvetlenie alebo prevádzku auta zaťažujú rozpočty mnohých domácností a podkopávajú očakávania, že spotrebitelia svojimi výdavkami naštartujú rozmach ekonomiky, keď sa skončia obmedzenia na zastavenie pandémie nového koronavírusu.

„Najskôr som si myslel, že je to suma za tri mesiace,“ povedal Hurtz, ktorému vyúčtovanie prišlo od poskytovateľa poslednej inštancie potom, čo jeho pôvodný dodávateľ energií skončil. "Keď som si uvedomil, že to chcú každý mesiac, spadla mi čeľusť. Trochu mi to pokazilo vianočné sviatky," skonštatoval.

V roku 2020 minuli domácnosti v eurozóne na elektrinu a plyn v priemere 1200 eur. Analytici z BofA odhadujú, že v tomto roku sa ich náklady zvýšia na 1850 eur, keďže geopolitické napätie tlačí nahor ceny zemného plynu a dodávky energie z obnoviteľných zdrojov to nedokážu kompenzovať.

Hurtz a státisíce ďalších zákazníkov súkromných energetických firiem, ktoré minulý rok ukončili činnosť alebo zastavili dodávky, vrátane 39 v samotnom Nemecku, tak zrazu čelia dvojnásobne alebo trojnásobne vyšším sadzbám. Experti pritom očakávali, že spotrebiteľské výdavky po dvoch rokoch blokád a prepúšťania spojeného s pandémiou tento rok podporia hospodársky rast.