Omikron zasiahol aj financie bratislavského letiska: V príprave má viaceré projekty

Januárový vývoj na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave už bol zasiahnutý koronavírusovým variantom omikron. Zníženie počtu letov a ich pozastavenie má vplyv na výnosy, s ktorými letisko počítalo.

Aktuálne sa tak hľadajú iné riešenia na stabilizáciu situácie. Pre TASR to uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva bratislavského letiska Dušan Keketi. Šéf letiska priblížil, že dopravca Ryanair znížil počet letov medzi 10. a 31. januárom, Wizz Air väčšinu liniek zatiaľ nepredáva až do konca marca.

"Toto pozastavenie a redukcia letov má, samozrejme, veľký dosah na výnosy, s ktorými sme po dvoch rokoch konečne počítali," skonštatoval. Podotkol, že podľa toho, ako sa variant bude správať v nasledujúcom období, sa obnova liniek buď urýchli, alebo sa dosahy natiahnu na celý prvý kvartál. Ozrejmil, že v príprave sú viaceré projekty, napríklad zlepšenie vizibility letiska, ale aj rozvoj cargo dopravy, ktoré by mali pomôcť stabilizovať situáciu spôsobenú pandémiou.

Keketi poznamenal, že v novom kalendárnom roku 2022 ako prvá pribudla od 2. januára nová linka spoločnosti Ryanair do Ľvova, tá však je po 10. januári na tri týždne prerušená. Od 27. marca pribudne nová linka do Záhrebu, ktorú spúšťa rovnako letecká spoločnosť Ryanair. Následne od 29. marca pridá lety do Sofie.

Od 29. apríla sa očakáva spustenie letov nového dopravcu, leteckej spoločnosti SkyUp do Charkova na Ukrajine. S prechodom na letný letový poriadok z 26. na 27. marca ponúka Ryanair aj ďalšie nové destinácie, a to Dalaman v Turecku a Trapani na juhu Talianska.

V lete budú podľa Keketiho pokračovať aj lety s týmto dopravcom na Kanárske ostrovy, ostrov Lanzarote, a do Kodane, oproti zime sa ponuka rozšíri aj o klasické letné sezónne spojenia na Malorku, Sardíniu, Cyprus, Korfu a do Burgasu. "Ďalšie letné destinácie budú známe okolo marca, keď sa spresnia série charterových letov na letnú sezónu 2022," dodal generálny riaditeľ letiska pre TASR.