Bývanie bude ešte drahšie: Ceny bytov a domov naďalej porastú! Veľkú rolu zohráva toto

Ceny bytov a domov ďalej miernejšie porastú. Podľa analytika spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika odborníci odhadujú, že tempo rastu cien bytov a domov sa zmierni a mohlo by sa pohybovať v rozmedzí 5-10 %.

Silnejšie by naďalej mali cenovo rásť domy, od rodinných domov cez chalupy až po chaty. Pri vysokých cenách však stále väčšiu rolu bude hrať lokalita. Domy na atraktívnom mieste by mali rásť rýchlejšie, naopak, domy v zlej lokalite či v neatraktívnom regióne budú rásť menším tempom či cenovo stagnovať.

"Pri rekreačných nehnuteľnostiach sa môžeme dočkať aj zvratu. Dopyt po bývaní na vidieku by sa mohol prepadnúť, ak by sa ekonomika v tomto roku viac-menej vrátila do 'starých koľají' a ľudia by pracovali z domu v menšej miere ako doteraz. Vysoké ceny bytov do istej miery vyčerpali aktuálny dopyt, preto by sa ich tempo rastu malo zmierniť," uviedol Búlik.

Udalosťou minulého roka pri bývaní bol podľa Búlika nebývalý rast cien. V druhom aj treťom štvrťroku prevýšil medziročný nárast cien nehnuteľností 18 %. "Tak rýchlo ceny nehnuteľností nerástli od roku 2008, ktorý sa skončil prasknutím hypotekárnej bubliny a veľkou finančnou krízou. Tak ďaleko podľa NBS síce ešte nie sme, faktom však je, že nehnuteľnosti na Slovensku celý rok prekonávali cenové rekordy. Priemerný štvorcový meter bytu dnes stojí 2364 eur a rovnaká plocha pri rodinných domoch vyjde na 1684 eur. Z porovnania týchto dvoch čísiel jasne vidno, že veľký priestor na rast majú najmä rodinné domy. Štatistiky NBS potvrdzujú, že domy skutočne v roku 2021 rástli rýchlejším tempom, a to medziročne až o 26 %."

Búlik dodal, že ďalšie udalosti priniesli viac-menej očakávané pokračovanie doterajšieho vývoja. Úrokové sadzby hypoték zostali na dne, najnižšia sadzba sa začína na 0,36 %, nákup investičných bytov ďalej silnel. Pred niekoľkými rokmi sa ich podiel na nákupoch odhadoval na 15 %, medzičasom je to už tretina. Počet refinančných hypoték ďalej rástol. Už viac ako polovica nových hypoték sú refinančné, čiže starú a drahšiu hypotéku nahrádza nová s nižším úrokom.