Analytici to s rastom cien za domácnosti dôchodcov nevidia ružovo: Odrazí sa to na výške penzií?

Dôchodky na Slovensku by sa mohli od začiatku budúceho roka zvýšiť o viac ako 6 percent.

Rast penzií je totiž naviazaný na tzv. dôchodcovskú infláciu, ktorá by mala za prvý polrok tohto roka dosiahnuť rekordnú úroveň. Analytici odhadujú, že medziročný rast cien za domácnosti dôchodcov by za prvý polrok tohto roka mohol presiahnuť 6 percent.

„Infláciu za domácnosti dôchodcov očakávame v prvom polroku tohto roka na úrovni 6,5 percenta až 7 percent," uviedla pre agentúru SITA analytička WOOD & Company Eva Sadovská. Domácnosti seniorov, rovnako ako aj ostatné domácnosti, si podľa nej v tomto období priplatia viac najmä za potraviny a bývanie.

Analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák upozornil na to, že v prvom polroku tohto roka zaznamenajú pomerne silný rast položky, ktoré majú vo výdavkoch dôchodcov často vyššiu váhu, ako sú potraviny, energie na bývanie. „Je možné predpokladať, že dôchodcovská inflácia by mohla byť o niečo vyššia ako priemerná inflácia a mohla by sa v priemere v prvej polovici tohto roka pohybovať až niekde okolo úrovne 7,5 percenta," skonštatoval pre agentúru SITA.

Od začiatku tohto roka sa dôchodky zvýšili o 1,3 percenta. Išlo o medziročný nárast cien za domácnosti dôchodcov za prvý polrok minulého roka. Rozpočet Sociálnej poisťovne na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 počíta s tým, že v roku 2023 by mohli ísť dôchodky nahor o 4,9 percenta a v roku 2024 o 3,1 percenta. V roku 2023 by výdavky na valorizáciu dôchodkov mali dosiahnuť 425,8 milióna eur a v roku 2024 takmer 287,5 milióna eur.