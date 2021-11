Nový variant koronavírusu môže spôsobiť obrovské výkyvy v ekonomike: Ceny ropy prudko klesli

Ceny ropy dnes kvôli obavám z novej mutácie koronavírusu zaznamenali najprudší pokles od vlaňajšieho apríla.

Severomorská ropa Brent zlacnela o 11,6 percenta a uzavrela na 72,72 dolára (64,25 eur) za barel. Cena americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) sa znížila o 13,1 percenta na 68,15 dolára (60,21 eur) za barel.

Nová mutácia koronavírus sa objavila v Juhoafrickej republike. Obchodníci sa kvôli jej šíreniu obávajú, že na trhu s ropou vznikne prevaha ponuky nad dopytom.

"Trh počíta s najhorším scenárom, v ktorom táto mutácia spôsobí rozsiahlu deštrukciu dopytu," uviedol analytik Bob Yawger zo spoločnosti Mizuho. "Najväčšou obavou je, že (nová mutácia) bude odolná voči vakcínam," upozornil analytik Craig Erlam z firmy OANDA.

Nová verzia koronavírusu s označením B.1.1.529 sa rýchlo šíri v najľudnatejšej provincii Juhoafrickej republiky a podľa vedcov sú doterajšie poznatky o nej znepokojujúce. Nesie totiž mimoriadny počet mutácií, a mohla by tak byť agresívnejšia ako predchádzajúce varianty. Mnoho krajín, vrátane európskych, už reaguje zákazom letov zo zasiahnutej oblasti.

Investori tiež sledujú odpoveď Číny na rozhodnutie Spojených štátov uvoľniť milióny barelov ropy zo svojich strategických rezerv v spolupráci s ďalšími krajinami, ktoré patria k veľkým spotrebiteľom ropy. Uvoľnenie rezerv má pomôcť k zníženiu cien.

Uvoľnenie rezerv pravdepodobne v najbližších mesiacoch zvýši ponuku na trhu, uviedol zdroj z Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Ak by štáty pokračovali v uvoľňovaní rezerv, mohlo by to znamenať, že v decembri bude na trhu prebytok 400-tisíc barelov denne, ktorý sa v januári zvýši až na 2,3 milióna a vo februári na 3,7 milióna barelov denne. To vyvoláva neistotu ohľadom ďalších krokov skupiny OPEC+, ktorá popri OPEC zahŕňa aj spojencov tohto kartelu na čele s Ruskom.

Skupina OPEC+ bude o ďalšom postupe ťažby rokovať budúci týždeň. Podľa zdrojov agentúry Reuters sa najprv v stredu stretnú zástupcovia OPEC a vo štvrtok sa k nim pridajú aj spojenci.