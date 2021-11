Úpravy v dôchodkovom sporení: Čo sa zmení v II. pilieri?

Sporíte si na dôchodok? Druhý pilier na Slovensku čoskoro oslávi už 17. výročie svojho vzniku. Veľká reforma súkromného dôchodkového sporenia sa zatiaľ nekoná, budúci rok sa zmenia len niektoré parametre systému. Aký bude II. pilier v roku 2022?

Tak ako už niekoľko predchádzajúcich rokov, aj teraz sa zvýši sadzba príspevkov do II. piliera. V januári dosiahne 5,5 percenta. „Sociálne odvody, ktoré (zatiaľ) na Slovensku predstavujú 18 percent z hrubej mzdy, sa budú deliť v pomere 12,5 percenta do Sociálnej poisťovne a 5,5 percenta na súkromný účet sporiteľa v druhom pilieri,“ pripomína predseda Predsedníctva Asociácie dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) Miroslav Kotov.

Pre ľudí, ktorí si chcú užiť svoje úspory, je zasa dôležité, že sa zvýši referenčná suma. Ešte nie je známa, odhadom to môže byť okolo 510 eur.„Sporiteľ, ktorého dôchodkové príjmy (najmä dôchodok z I. piliera) sú vyššie ako platná referenčná suma, má nárok na dôchodok z II. piliera aj vo forme programového výberu,“ vysvetľuje hovorkyňa ministra práce Eva Rovenská. Programový výber znamená, že buď si určíte, aký vysoký dôchodok vám majú vyplácať a ako dlho, alebo si celé úspory vyberiete naraz.

Reforma je v pláne

Veľká reforma zatiaľ nie je na stole, no podľa Plánu obnovy musí byť schválená do konca roka 2022. Diskutuje sa o povinnosti mladých vstúpiť do II. piliera, ale aj o presune sporiteľov z garantovaných do negarantovaných fondov.

Minister práce najnovšie chce, aby sa odvody do systému znížili na štyri percentá a ušetrené peniaze použili na tzv. rodičovský bonus. „Návrh zmien v II. pilieri je súčasťou veľkej dôchodkovej reformy. Verejnosť budeme včas informovať o finálnej verzii,“ dodáva Rovenská.

Sadzba príspevkov

odvody do I. a do II. piliera vždy v súčte tvoria 18 % vymeriavacieho základu

sadzba príspevkov na súkromné dôchodkové sporenie sa z roka na rok zvyšuje

kým tento rok je 5,25 %, v roku 2022 bude 5,50 %

v roku 2024 sa zastaví na 6 %

Referenčná suma

výber úspor v II. pilieri si vyžaduje, aby súčet vašich dôchodkov bol vyšší ako priemerná starobná penzia zo Sociálnej poisťovne

referenčná suma v roku 2021 je 491,70 €

na budúci rok ešte nie je známa, Sociálna poisťovňa ju určí k 30. novembru

vzhľadom na doterajší vývoj sa dá predpokladať, že bude okolo 510 €

Krátenie štátnej penzie