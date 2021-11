Gastrolístky a finančné príspevky sa zrovnoprávnia, prezidentka podpísala novelu

Gastrolístky aj finančné príspevky na stravovanie sa zrovnoprávnia. Do výšky 55 % sumy stravného obe formy príspevku nebudú zdanené. Novelu zákona, ktorá tieto zmeny prináša, v pondelok podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Pôvodný návrh zákona zásadne zmenil šéf parlamentného finančného výboru Marián Viskupič (SaS) pozmeňujúcim návrhom. Novela totiž v pôvodnom znení mala ambíciu, aby gastrolístok aj finančný príspevok neboli zdanené do výšky sumy stravného. To však podľa Viskupiča rozporovalo ministerstvo financií a žiadalo, aby sa novela zákona upravila tak, aby nemala dosah na verejné financie.

Do sumy 2,81 eura, teda do 55 % aktuálnej základnej sumy stravného, tak bude po novom nezdanený gastrolístok aj finančný príspevok. Príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu aj nad túto sumu zostáva naďalej nezdanený. Gastrolístok bol pritom doposiaľ nezdanený celý. Pri finančnom príspevku, ktorý aj predtým bol nezdanený do 55 %, sa nič nemení. "V takomto nastavení to nemôže mať žiadny negatívny vplyv na verejné financie," priblížil Viskupič.

Pôvodný návrh počítal aj s tým, že by zamestnávatelia mohli poskytovať stravovacie poukážky a finančný príspevok dodatočne, teda by sa nevyplácali dopredu. S tým však podľa Viskupiča nesúhlasil rezort práce, preto to bolo zo zákona vypustené.

Od 1. marca tohto roka si u zamestnávateľa, ktorý dovtedy zabezpečoval stravovanie formou tzv. gastrolístkov, zamestnanci môžu vybrať medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie.