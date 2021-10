Analytik o probléme s nedostatkom plynu v Európe: Kedy bude naozaj zle?

Nervozita trhov, vyplývajúca z nedostatočných zásob plynu v Európe pred začiatkom vykurovacieho obdobia, spôsobila prudký nárast cien tejto komodity, keď napríklad holandská spotová cena plynu TTF vystrelila počas obchodného dňa až na 160 eur za megawatthodinu (MWh).

Situácia v dodávke plynu do Európy sa však nejaví až taká katastrofická, myslí si analytik konzultačnej spoločnosti JPX Ján Pišta. „Ak by zimná sezóna 2021 - 2022 bola taká silná, ako najsilnejšia sezóna za posledných 11 rokov, teda 2017 - 2018, zo zásobníkov by bolo vyčerpaných 72 miliárd metrov kubických (bcm), v apríli 2022 by stav plynu v nich klesol na 11,9 bcm, čo zodpovedá asi 12 % ich kapacity,“ uviedol Pišta pre portál Slovgas.sk. Takto vyprázdnené zásobníky v EU ešte neboli a napríklad v roku 2018 boli vyprázdnené na 18 percent.

K 12. októbru 2021 boli zásobníky EU naplnené na 78,1 % a bolo v nich uložené asi 79,7 bcm plynu. Ak by podľa Pištu vtláčanie napredovalo rovnakým tempom, akým išlo od začiatku septembra doteraz, teda asi 0,23 bcm denne, tak by do konca októbra v zásobníkoch EÚ mohlo byť natlačených asi 83,9 bcm plynu. Ak by sa na dodávkach plynu do Európy nič nezmenilo, Európe bude podľa analytika chýbať oproti minulým rokom pre znížené dodávky Gazpromu počas zimnej sezóny, teda v období október 2021 až marec 2022, asi 20,8 bcm plynu.

Ruský Gazprom aj nórsky dodávateľ plynu Equinor však proklamovali, že ešte v tomto roku sú schopní celkovo dodať 7,8 bcm plynu navyše. Pokiaľ by nórsky dodávateľ udržal zvýšené dodávky aj počas prvých troch mesiacov budúceho roka a Gazprom by začal dodávať aj cez nový plynovod Nord Stream 2 hoci v polovičnom profile, je v období október 2021 až marec 2022 možné očakávať dodatočné dodávky asi 17,2 bcm. „Ak sa teda naplnia všetky predpoklady tu uvedené, na európskej úrovni by nemalo dôjsť k fyzickému nedostatku plynu ani počas silnej zimy,“ zhodnotil Pišta možné očakávania. Stav zásobníkov plynu však môže klesnúť pod historické minimá, takže počas budúceho roka sa môže opakovať súčasná kritická situácia, ak ich plnenie nebude postupovať dostatočným tempom.